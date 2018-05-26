مجلس الدولة يقضي باستمرار تنفيذ وقف يوتيوب

نجوى عبد العزيز: قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر.وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري

نجوى عبد العزيز:



قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعون المقامة، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع “يوتيوب” لمدة شهر.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، باتخاذ ما يلزم غلق موقع “يوتيوب” لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم “محمد”- صلى الله عليه وسلم.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في صحيفة الطعن، التي تقدم بها للمحكمة، على صعوبة تنفيذ الحكم.