مجلس الدولة يراجع تعديلات تفضيل المنتج المحلى

❐ قابيل: الهدف الالتزام بالقانون فى المناقصات الحكومية ومنع التحايل عليه منتصف العام الجارى محمد ريحانأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الدولة يدرس تعديلات القانون 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتج المحلى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.وقال فى تصريحات صحفية على هامش تس

❐ قابيل: الهدف الالتزام بالقانون فى المناقصات الحكومية ومنع التحايل عليه منتصف العام الجارى

محمد ريحان

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الدولة يدرس تعديلات القانون 5 لسنة 2015، الخاص بتفضيل المنتج المحلى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وقال فى تصريحات صحفية على هامش تسليم أول دفعة أتوبيسات «طابقين» أمس، من إنتاج شركة قسطور إيجيبت، وكيل MAN الألمانية، لصالح هيئة النقل العام،إن التعديلات تهدف لإجبار الجهات، والشركات الحكومية التابعة، على الالتزام بأفضلية المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وعدم التحايل على تطبيق القانون.

كان هشام رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية، قال الشهر الماضى، إن تطبيق القانون أظهر ثغرات، استغلتها جهات حكومية للتحايل على التزاماتها عند إجراء المناقصات الحكومية.

يشار إلى أن أحكام التفضيل، المقررة فى القانون 5 لسنة 2015، ولائحته، تطبق على كل المنتجات الصناعية التى تزيد نسبة المكون المصرى بها على %40، وتحتسب بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج.

وأطلق القانون على تلك المنتجات اسم «المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى» .

من ناحية أخرى قال المهندس طارق قابيل، انه من المقرر تشغيل 10 اتوبيسات ذات طابقين بشوارع وضواحى القاهرة، خلال الفترة القليلة المقبلة، من اجمالى 40 أتوبيسا تم الاتفاق عليه بين الشركة المنتجة وهيئة النقل العام.

وأوضح أن شركة المنتجة قسطور ايجيبت تعد الوكيل المصرى المعتمد لشركة مان الألمانية العالمية، إحدى الشركات الوطنية الحاصلة على شعار «بكل فخر صنع فى مصر».

وأشار إلى أن جميع مراحل التصنيع تتم داخل مصر، بنسبة مكون محلى تصل إلى %65، ما يمثل قيمة مضافة كبيرة للصناعة الوطنية بصفة عامة، وصناعة وسائل النقل بصفة خاصة.

وقال المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إن شعار «بكل فخر صنع فى مصر»، الذى أطلقه المهندس طارق قابيل، خلال أغسطس 2016، يمثل شعاراً للمنتج المصرى عالى الجودة، والذى يلبى احتياجات المستهلك المحلى والخارجى.

وأشار إلى أن المركز يقوم حالياً بإعداد برنامج لتطوير أداء المورد المحلى، وزيادة نسبة المكون المحلى بصناعة وسائل النقل.

وقال ممدوح قسطور، رئيس مجلس إدارة شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة، إن الأخيرة تقوم بتصنيع جميع وسائل النقل الحديثة بأنواعها، الثقيلة والمتعددة، وتضم الأوتوبيسات السياحية، والنقل العام الصديقة للبيئة، التى تعمل بالغاز الطبيعى، والحافلات ذات الطابقين سعة 70 راكبا.

وتأسست «قسطور» عام 1999، برأسمال 200 مليون جنيه، وتنتج سنوياً نحو 600 أتوبيس من جميع الطرازات، وتقوم بالتصدير لأسواق عدد كبير من الدول العربية والإفريقية.