مجلس الدولة للرجال فقط.. شعار ترفضه منظمات نسوية

سلوى عثمان دعا العديد من المنظمات المهتمة بالمرأة فى مصر ومنها "مؤسسة المرأة الجديدة"، و" نظرة للدراسات النسوية"، و"قضايا المرأة" بالتضامن مع أمنية جاد الله، وأحقيتها في تقلد منصب قضائي بمجلس الدولة. وأكدوا أن الجلسة القادمة لـ"قضية حرمان المرأة من توليها قضاء مجلس الدولة" سيكون يوم 24 فبراير الجا

سلوى عثمان

دعا العديد من المنظمات المهتمة بالمرأة فى مصر ومنها “مؤسسة المرأة الجديدة”، و” نظرة للدراسات النسوية”، و”قضايا المرأة” بالتضامن مع أمنية جاد الله، وأحقيتها في تقلد منصب قضائي بمجلس الدولة.

وأكدوا أن الجلسة القادمة لـ”قضية حرمان المرأة من توليها قضاء مجلس الدولة” سيكون يوم 24 فبراير الجاري، بالدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بالدقى؛ والتي موضوعها الطعن على قرار رئيس الجمهورية باقتصار التعيين علي خريجي دفعة 2013 وإقصاء الخريجات كلية بما يشكل تمييزا واضحا ضدهن، وخرقا لنصوص الدستور، خصوصا الماده 11 و 53 و 14 و 9 ومجافاة صارخة لمبدأ المشروعية ودولة سيادة القانون.

وسيتم في هذه الجلسة بالدفع بعدم دستورية القرار المطعون عليه وعدم دستورية الوضع الحالى للقضية بما يتضمنه من مخاطر لا يمكن تداركها وتحويلها الي المحكمة الدستورية العليا، والإشكالية الأكبر تتمثل في أن الدفع الذي سيتم إبداؤه الجلسة القادمة بعدم دستورية القرار المطعون عليه وعدم دستورية الوضع الحالي للقضيه برمته لتحويل القضية أمام المحكمة الدستورية العليا لنظرها -قبول الدفع من عدمه- متوقف علي قرار مجلس الدولة ذاته – الخصم والحكم في ان واحد !!! وضع غير دستوري بتاتا.

أمنية جاد الله إحدى خريجات كلية الحقوق بتقدير ممتاز، حصلت على الدراسات العليا بدرجات علمية متميزة، وتعد من أكثر المتقدمات بطلب التعيين بمجلس الدولة عن جدارة وتأهيل، غير أن مجلس الدولة يبدو أنه للرجال فقط،، فمنذ محاولات عائشة راتب وكريمة حسين وغيرهم من الطموحات للالتحاق بسلك القضاء الجالس بمجلس الدولة، ومجلس الدولة يقتصر في تعيناته على الرجال فقط.

وتقود أمنية حملة حقها في الحصول على المنصب، وفي يناير الماضي حكم مجلس الدولة برفض دعوة أمنية في التقدم لوظيفة المندوب المساعد، بحجة المواءمة الاجتماعية.