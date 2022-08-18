مجلس الحبوب الدولي يرفع توقعاته لمحصول القمح عالميا بواقع 8 ملايين طن

خفض مجلس الحبوب الدولي اليوم الخميس توقعاته لإنتاج محصول الذرة العالمي لموسم 2022-2023، مدفوعا إلى حد كبير بتراجع التوقعات للمحاصيل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما رفع المجلس توقعاته لمحصول القمح لموسم 2022-2023 بواقع 8 ملايين طن إلى 778 مليون طن، بحسب وكالة “رويترز”.

وعدل المجلس في نشرته الشهرية توقعاته لمحصول الذرة العالمي لموسم 2022-2023 بالخفض بواقع عشرة ملايين طن إلى 1.179 مليار طن.

وفى الشهر الماضي، قال كبير الاقتصاديين في مجلس الحبوب الدولي ألكسندر كارافايتسيف إن مهمة نقل أوكرانيا لـ 5 ملايين طن من الحبوب في الشهر الأول بعد إعادة افتتاح الموانئ ستكون صعبة للغاية.

وقال كارافايتسيف بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية ، ستظل هناك حاجة إلى مساحة تخزين إضافية مثل بناء صوامع جديدة.

وعمل المسئولون الحكوميون والمنتجون الزراعيون على زيادة مستويات صادرات الحبوب باستخدام الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري أثناء الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا في البحر الأسود.

ووفقا لمجلس الحبوب الدولي، سجلت تلك الصادرات رقما قياسيا جديدا بلغ 2.3 مليون طن في يونيو الماضي ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى ثلث الكمية التي تم تصديرها شهريًا عن طريق البحر قبل العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير الماضي.

وأكد المجلس أن أوكرانيا تحتاج لنقل 7 ملايين طن من الحبوب شهريًا من مخازنها على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة لتأمين مساحة كافية في صوامع الحبوب الخاصة بها للحصاد الجديد.