مجلس التنمية السياحية يعتمد الحساب الختامى للعام المالي 2021/2022

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامى للهيئة، للعام المالي 2021/2022، كما تم استعراض الموقف المالي للهيئة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال العام المالى 2021/2022، تنفيذ وتشغيل 3199 غرفة فندقية، علاوة على 7147 وحدة إقامة وإسكان سياحى، وذلك بالإضافة إلى عناصر البنية الأساسية بالكامل (مياه – معالجة صرف صحى – كهرباء – طرق –اتصالات – غيرها)، والوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية.

وخلال الاجتماع، استعرض سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إسهامات الهيئة في دعم المحافظات للارتقاء بالمواقع السياحية بها، تنفيذاً للهدف الرئيسي للتنمية السياحية، وحرصا منها على تقديم الدعم الكامل، والمساهمة فى رفع كفاءة وجاهزية قطاع شرم الشيخ السياحي، لإنهاء جاهزيته خلال البرنامج الزمني المحدد لاستضافة الدورة رقم 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “COP27” المقرر انعقادها فى شهر نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تمت الموافقة على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دعم محافظة جنوب سيناء، بإجمالي 4.7 مليون جنيه، لاستكمال أعمال مخطط تطوير ورفع كفاءة عدة محاور للطرق بمركز نبق السياحي، وتشمل (أعمال توسعة، وإنارة، وتنسيق موقع ) بداية من المداخل الرئيسية للمركز، وحتى نهاية الطريق الأوسط.

وجار العمل حاليا على إزالة التعارضات على جانبى الطرق، وتركيب أعمدة الإنارة الجديدة لمحورين عرضيين بمركز نبق، بطول 2 كم، إضافة إلى الدعم الخاص بتحسين البيئة والزراعات، لإظهار قطاع شرم الشيخ السياحي بوجه مشرف أمام ضيوف المؤتمر، ودعم الهوية البصرية والطابع الجمالي، ليتناسب مع مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية.