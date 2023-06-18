مجلس التعاون الخليجي يُكرم مؤتمر «Caisec 23» للأمن السيبراني

كرّمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي شركة ميركوري كوميونيكشنز المنظمة لمؤتمر ومعرض Caisec”23 في دورته الثانية.

وقدم جائزة التكريم أحمد يوسف الكعبي رئيس قسم الحوكمة والأمن السيبراني بمجلس التعاون الخليجي نيابة عن السفير جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وتسلم الجائزة أسامة كمال رئيس شركة ميركوري المنظمة لمؤتمر ومعرض Caisec 23.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، قال الكعبي: “أنقل تحيات السفير جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للمنظمين لهذ الحدث العظيم، مشيرا إلى أنه بالنيابة عن الأمين العام وأعضاء مجلس التعاون الخليجي فإنه يمنح درع التكريم لشخص أسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز المنظمة للمؤتمر”، مؤكداً أن التكريم يمثل بداية تعاون جديدة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومؤتمر ومعرض Caisec للأمن السيبراني وجميع المعنيين بأمن المعلومات والأمن السيبراني في مصر”.

ومن جانبه أعرب أسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز عن سعادته بهذا التكريم مؤكدا على ضرورة التعاون العربي العربي في موضوعات تهتم بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة ومجال الأمن السيبراني على وجه الخصوص.

يذكر أن المؤتمر يعقد في نسخته الثانية وقد افتتحه الإثنين الماضي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، تحت شعار ” الأمن السيبرانى فى النظام العالمى الجديد”، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك أيضا في الافتتاح كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي ألقى الكلمة نيابة عن سيادته الدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء -مصر لشئون شركات التوزيع، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي حضر نيابة عن الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني ونائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط.