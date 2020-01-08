مجلس التصدير العقارى يرسم خطة لتحقيق مبيعات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار

مشاركة الحكومة والقطاع الخاص تعد تجربة إيجابية جداً، وتوقع المزيد من الاستثمارات بين الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

استهداف الاستثمار بمنطقة 6 أكتوبر خلال 2020

يضع مجلس التصدير العقارى للخارج خطة جادة لتصدير العقار المصري، وتحقيق مبيعات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار سنوياً، مقارنة بحصة مصر حالياً التى لا تتعدى 500 مليون.

يرى المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى الجديدة والتى توفر آلية للسداد على 20 سنة بفائدة %10.5 تعد من أهم الخطوات التى قام بها البنك، موضحا أنه بجانب الدعم الاجتماعى الذى تقدمه المبادرة ستكون عاملا مؤثرا فى تنشيط حركة المبيعات من جديد على القطاع العقارى ككل.

وقال صبور إن العقارات شرائح متنوعة ولكنها متكاملة بمعنى أنه عندما تتحرك السوق فى الإسكان المتوسط يساعد ذلك فى تشغيل الأعلى منه، كذلك الإدارى والخدمى والسياحى عندما ينشط يحرك التجارى وهكذا.

وقال صبور إن شعبة الاستثمار العقارى تعمل فى إطار جاد من خلال دائرة مشتركة بين المطورين وصندوق التمويل العقارى ووزارة الإسكان، لافتا إلى أن الآلية التى تنتهجها الشعبة فى تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ملتزمة بإشراك القطاع الخاص فى التنمية جنباً إلى جنب مع الحكومة، ولذا تم عقد عدد من ورش العمل، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال التطوير العقاري، بما يسهم فى إنعاش القطاع.

يذكر أنه تم تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة على أن تقسم كالآتى (%30 إسكان إجتماعى – %70 إسكان حر).

ويتم تخصيص أرض الإسكان الاجتماعى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بدون مقابل، وتخصص أرض الإسكان الحر للمطور العقارى مباشرة بالسعر السائد فى المدينة.

وتتراوح مساحات وحدات الإسكان الحر بين 100 و120 م2 بمدة تنفيذ تصل إلى 5 سنوات. أما أرض الإسكان الاجتماعى فتتم إتاحتها للمطور بدون مقابل لتنفيذ وحدات 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتم بيعها بدون حصة فى الأرض، أسوة بما تم طرحه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات.

وأضاف أن مشاركة الحكومة والقطاع الخاص تعد تجربة إيجابية جداً، وتوقع المزيد من الاستثمارات بين الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

ولفت المهندس أحمد صبور، إلى أن شركته تستهدف الاستثمار فى مشروع بمنطقة 6 أكتوبر بالشيخ زايد خلال 2020، بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مساحة تصل إلى 144 فدانا بالقرب من طريق الواحات وميدان جهينه، لافتا إلى بدء البيع خلال الربع الأول، كما تعتزم الدخول بمشاريع شرق وغرب القاهرة ومدن بالصعيد.