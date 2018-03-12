رياضة

مجلس الإعلام يوقع مع الجبلاية بروتوكول لتنظيم البث والاستغلال الإعلاني

علي المصريوقع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم اﻷثنين، بروتوكول التعاون بين الجانبين.وأقيمت مراسم التوقيع بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، وينص البروتوكول علي تنظيم البث والعرض والاستغلال الإعلامي وال