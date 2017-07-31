مجلس الأهلي يفتتح صالة الجمباز بفرع الجزيرة

على المصرىيعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اجتماعه في الرابعة عصر اليوم الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات والقرارات المهمة، يأتي في مقدمة جدول الأعمال؛ اعتماد اللائحة الخاصة بالنادي، تمهيدًا لطبعها وتوزيعها على الأعضاء، قبل التصويت عليها في الجمعية ا

على المصرى

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اجتماعه في الرابعة عصر اليوم الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات والقرارات المهمة، يأتي في مقدمة جدول الأعمال؛ اعتماد اللائحة الخاصة بالنادي، تمهيدًا لطبعها وتوزيعها على الأعضاء، قبل التصويت عليها في الجمعية الخاصة المحدد لها يومي 25 و26 أغسطس المقبل بمقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر.

ويناقش المجلس التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 يونيو الماضي، وكذلك التصديق على توصيات المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 11 يوليو، والذي يتضمن تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الناشئين والناشئات للتنس، واعتماد تشكيل أكاديميات الألعاب الجماعية.

وفى سياق آخر، يفتتح مجلس القلعة الحمراء، عصر اليوم، صالة الجمباز بمقر النادي بالجزيرة، بعد تجديدها وتطويرها بالكامل في الفترة الماضية، وأكد المهندس إسماعيل مصطفى رئيس الإدارة الهندسية بالنادى، أن أعمال تطوير الصالة التي تبلغ مساحتها 1000 متر تقريبـًا، بلغت تكلفتها 5 ملايين جنيه، واستغرقت 4 أشهر بالكامل.

وتم تجديد الصالة بالكامل وتركيب أرضيات، وفق المواصفات الفنية للاتحاد الدولي للجمباز، حتى تصلح لاستضافة البطولات الدولية، وشهدت أعمال التطوير، تركيب منظومة مكيفات جديدة بالكامل، بالإضافة إلى تخصيص مساحة تسِع إلى 150 فردًا، لأولياء أمور اللاعبين مزودة بكراسي جديدة ومكيفة بالكامل، فضلا عن تغيير الصاج المجلفن، وإعادة طلاء الحوائط، وفق المواصفات القياسية للاتحاد الدولي للعبة.