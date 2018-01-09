مجلس الأهلي يبحث الملفات الإدارية مساء اليوم

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة العديد من الأمور المهمة داخل النادي، ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الملفات الإدارية داخل القلعة الحمراء، على الصعيد الإداري والرياضي و الإنشائي.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأهلي، رسميا، الاستعانة بالمهندس عدلي القيعي، المتحدث الرسمي باسم المجلس، إلى مهمته السابقة في ملف التعاقدات، في ظل التحفظ على أداء الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات الحالي، في بعض الصفقات، خلال المرحلة الماضية، وتأتي عودة القيعي، بعد فشل الأهلي في ضم حسين الشحات، لاعب مصر المقاصة، الذي رحل على سبيل الإعارة، لنادي العين الإماراتي.

وكان “القيعي” قد حقق نجاحات ملموسة، في منصب مدير التعاقدات، قبل رحيله عنه في عام 2014، بعد انتخاب مجلس الإدارة السابق، برئاسة المهندس محمود طاهر، و تم تعيين هيثم عرابي، ثم عصام سراج الدين، في هذا المنصب.