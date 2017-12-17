سيـــاســة

مجلس الأمن يصوت غدا على المشروع المصري لإلغاء فرمان ترامب بتهويد القدس

رويترز قال دبلوماسيون اليوم الأحد إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين القادم على مشروع قرار يشدد على أن القرارات الخاصة بوضع القدس ليس لها أي تأثير قانوني ويجب إلغاؤها، وذلك بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل. غير أن مشروع القرار، الذي جاء في صفحة و
17 ديسمبر، 2017 17 ديسمبر، 2017

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رويترز

قال دبلوماسيون اليوم الأحد إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين القادم على مشروع قرار يشدد على أن القرارات الخاصة بوضع القدس ليس لها أي تأثير قانوني ويجب إلغاؤها، وذلك بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

غير أن مشروع القرار، الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم السبت واطلعت عليه رويترز، لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.

ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع لكن من المرجح أن تستخدم واشنطن حق الفيتو لنقض المشروع.

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