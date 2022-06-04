مجلس الأمن يدين بشدة الهجوم على حفظة السلام الأمميين في مالي

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة يوم الجمعة الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.

وفقدت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) جنديين مصريين من قوات حفظ السلام يوم الجمعة، ولقي الجنديان حتفهما فيما أصيب جندي آخر عندما اصطدمت ناقلة الجند المدرعة التي كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة بدائية الصنع خارج بلدة دوينتزا في منطقة موبتي في وسط مالي.

الهجوم على حفظة السلام الأمميين

وهذا هو ثاني هجوم مميت هذا الأسبوع يستهدف قافلة لحفظ السلام في البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وقال مجلس الأمن في بيان إن “أعضاء مجلس الأمن يعربون عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وكذلك لمصر”، مضيفا أنهم “أشادوا بجميع حفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم”.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الحكومة الانتقالية في مالي إلى إجراء تحقيق سريع في الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز.

وأكدوا من جديد ضرورة أن تكافح جميع الدول بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان بسبب الأعمال الإرهابية.

وجاء في البيان أن “أعضاء مجلس الأمن أكدوا مجددا دعمهم الكامل لبعثة مينوسما وغيرها من الوجود الأمني في مالي ومنطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار 2584”.

ولا تزال مالي واحدة من أخطر الأماكن بالنسبة لحفظة السلام.

وتأسست مينوسما، وهي الاختصار الفرنسي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، في أبريل 2013 في أعقاب انقلاب عسكري واحتلال الشمال من قبل المتطرفين.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.