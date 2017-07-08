مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في رفح

أدان مجلس الأمن الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع في رفح -أمس- معربًا عن خالص تعازي أعضاء المجلس لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن مجلس الأمن في بيان صدر عنه -أمس- أكد أن الإرهاب بكافة صورة وأشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات التي تواجه السلم والأمن والدولي.

وأضاف أن البيان شدد على أهمية محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذا الهجوم الإرهابي الغادر وتقديمهم للعدالة، كما حث أعضاء مجلس الأمن كافة الدول على التعاون مع مصر لهذا الغرض، والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعلق أبوزيد على البيان، منوهاً إلى أنه يعكس بوضوح أهمية تكاتف المجتمع الدولي في التصدي لتهديد الإرهاب المتصاعد، بما في ذلك من يقدم له يد المساعدة سواء بالتمويل أو التسليح أو الرعاية، وضرورة وفاء كافة الدول بالتزاماتها بقرارات الشرعية الدولية من أجل القضاء على هذا الخطر.