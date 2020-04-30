مجلس الأعمال: طيران الإمارات والاتحاد للطيران تتوقعان تعافي السفر الجوي خلال 3 سنوات

تعافي الطلب على السفر من الركاب إلى مستويات ما قبل الأزمة

قال مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي إن الناقلتين الشرق أوسطيتين طيران الإمارات والاتحاد للطيران تعتقدان أن عودة الطلب على السفر الجوي إلى مستويات ما قبل اندلاع جائحة كوفيد-19 قد تستغرق ثلاثة أعوام.

وأضاف المجلس إنه استضاف مؤتمرا بالفيديو مع تيم كلارك رئيس طيران الإمارات وتوني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد يوم الأربعاء.

وأوضح كلارك ودوجلاس خلال المؤتمر أنها يعتقدان أن 85 بالمئة من شركات الطيران في العالم تواجه خطر الإفلاس، وإنه بدون دعم حكومي فإنها قد تفلس قبل نهاية العام وفقا لمجلس الأعمال.

كما حذرت الشركتان من أن تعافي الطلب على السفر من الركاب إلى مستويات ما قبل الأزمة قد يستغرق حتى عام 2023.

ولم يتسن الوصول إلى طيران الإمارات والاتحاد للطيران حتى الآن للحصول على تعقيب على التصريحات المنسوبة للمسؤولين التنفيذيين.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في توقف شبه تام للسفر الجوي العالمي، وتحذر العديد من شركات الطيران من أنها قد لا تتخطى الأزمة.

وأوقفت طيران الإمارات والاتحاد للطيران الإماراتيتان رحلات الركاب المنتظمة منذ الشهر الماضي، لكنهما تشغلان بعض خدمات الرحلات إلى الخارج للأجانب المغادرين للبلاد.

وخفضت الشركتان أجور العاملين، وأبلغت حكومة دبي المالكة لطيران الإمارات شركة الطيران أنها ستدعمها ماليا لكي تتجاوز الأزمة.