مجلس الأعمال اليمني المصري يعتزم عقد مؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية بالصعيد

يعتزم مجلس الأعمال اليمني المصري عقد مؤتمر موسع مشترك مع هيئة تنمية الصعيد خلال الشهر الجاري، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات الصعيد .

وقال محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني المصري في تصريحات خاصة لـ”المال”: إن صعيد مصر يعتبر منجما للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما أن الدولة تضع الصعيد فى بؤرة الاهتمام الاقتصادي، وتعمل على تنميته، وتوفير كل الخدمات والمرافق للمجمعات الصناعية المنشأة .

وأضاف أن المؤتمر المشترك المزمع انعقاده خلال الشهر الجارى يهدف إلى تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصعيد ومجلس الأعمال اليمني المصري فى شتى المجالات، كما أن الجانب اليمنى مهتم بالاستثمار فى قطاعات ” الزراعة ، والحيوانى ، والصناعى “، وأن نحو 50 شركة يمنية تعمل فى تلك المجالات أبدت رغبتها بالمشاركة فى المؤتمر لكى تتطلع على الفرص الاستثمارية المتاحة في 10 محافظات الصعيد .

يشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد أنشئت فى عام 2018 بقانون رقم 157 ، وهي هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتركز مهام الهيئة تحقيق التنمية المستدامة لجميع محافظات الصعيد انطلاقاً من رؤية مصر 2030، إلى جانب جذب استثمارات محلية ودولية.

وتابع: إن مصر في ظل توجهات قيادتها السياسية المطلعة للانفتاح الاقتصادى تزامنا مع إطلاق الجمهورية الجديدة، باتت الوجهة الأولى للاستثمارات اليمنية، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بوضع خطة متكاملة لتنفيذ بنية تحتية تسهم فى إتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات تنمية ضخمة لأهالى الصعيد، ومن هنا جاء الاهتمام بتطوير الطرق وإنشاء محطات مياه وأخرى لمعالجة الصرف الصحى، إلى جانب تأسيس مناطق صناعية كثيرة.

ونوه رئيس مجلس الاعمال اليمنى المصرى انه التقى باللواء شريف صالح رئيس الهيئة بمقرها بمحافظة القاهرة ، وتناول اللقاء أبرز الاستثمارات المتاحة، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت شرحا مفصلا عن التسهيلات الاستثمارية التي تمنحها الهيئة للمستثمرين في محافظات الصعيد .

حضر اللقاء كل من : نائب رئيس مجلس الأعمال اليمني في مصر عمر بابطين وعضو المجلس الدكتور لطف الحجي والمدير التنفيذي للمجلس المستشار وليد ياسين ، عضو مجلس الشيوخ المصري أحمد القناوي .

جدير بالذكر أن الاستثمارات اليمنية بمصر تتركز فى الزيوت، والملابس، والألومنيوم، والمنتجات الورقية، والغذائية، إلى جانب شركات عقارية وأخرى تجارية متنوعة وطبية.