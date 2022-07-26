مجلس الأعمال المصري الهندي: 6.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي

قال آسر سلامة، نائب رئيس الجانب المصري لدى مجلس الأعمال المصري الهندي، إن حجم التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي سجل العام الماضي نحو 6.2 مليار دولار .

وأضاف سلامة في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الهندي اليوم، أن المجلس يرى فرصا لزيادة التعاون التجاري مع الهند والصعود بحجم الصادرات المصرية إليها، خاصة أن تعداد سكانها يبلغ حوالي 1.2 مليار شخص.

وأوضح أن الهند تستطيع أن تلعب دورا مهما في إنقاذ العالم من الأزمات المرتبطة بتوفر الغذاء، كما يمكن أن تساعدنا أن نكون مكتفيين ذاتيا في هذا الإطار.

ولفت إلى أن الهند تحتل المركز الثاني عالميا من حيث إنتاج منتجات تكنولوجيا المعلومات.

واجتمع مجلس رجال الأعمال المصري الهندي اليوم الثلاثاء بعد توقف عن انعقاد اجتماعاته منذ عام 2016.

وناقش الاجتماع أهم تجارب الاستثمارات الهندية بمصر وكذلك الاستثمارات المصرية بالهند، بجانب سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وحضر الندوة أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة.