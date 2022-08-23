مجلس الأعمال المصري الهندي : مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

قال أحمد السبكى، عضو مجلس الأعمال المصري الهندى، إن المجلس يسعى على قدم وساق لزيادة التبادل التجاري بين مصر والهند فى تلك المرحلة الراهنة، وذلك فى عدة قطاعات تتضمن “الحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية، والصناعات التكنولوجية” فى الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والصناعات التكنولوجية.

وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد من رجال الأعمال والصناعة الهندى لمصر سنجنى ثمارها فى القريب العاجل، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمر مع الوفد لمتابعة آخر التطورات بخصوص فتح مجال التعاون المشترك بين البلدين فى الاستثمار والتبادل التجارى.

منوها إلى أن هناك شركات هندية بدأت تاخذ خطواط جادة لتنفيذ أعمال لها فى مصر منها شركة تاتا الهندية العاملة في قطاع الاتصالات أبدت رغبتها الاستثمار في مصر.

الجدير بالذكر قال الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري فى تصريحات سابقة، إن صادرات مصر إلى الهند سجلت نحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي بنمو 61%.

جاء ذلك فى كلمته بمجلس الأعمال المصرى الهندى الذى عقد شهر يوليو السابق للعام الحالى بالتعاون مع السفارة الهندية بالقاهرة، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية.

وأوضح حينها أن أهم الصادرات المصرية إلى الهند تشمل الأسمدة والفوسفات والأمونيا والقطن وفول الصويا والمنتجات الزجاجية، بينما أهم واردات.