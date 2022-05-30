مجلس الأعمال المصري البولندي : مستهدف زيادة الاستثمارات بين الجانبين لأكثر من 1.5 مليار دولار

أكد الدكتور أسامة السعيد، رئيس مجلس الأعمال المصري البولندي، أن المجلس يتكون من 20 شخصًا من أكفأ العناصر التجارية والصناعية والاستثمارية، وتم بحث زيادة الاستثمارات إلى أكثر من 1.5 مليار دولار بين الجانبين.

وقال السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، إنه تم الحديث مع الجانب البولندي في مجال الغاز والآلات الزراعية وتصدير الحاصلات الزراعية، سواي موالح أو فواكه.

وأضاف السعيد أنه تم التطرق إلى التصنيع في الغاز وتحويل السيارات من بنزين إلى غاز، والجانب البولندي شاطر جدًّا في هذا المجال، ولديهم طموح أن يكون مجلس الأعمال المصري البولندي يتحول إلى جمعية.

وأشار السعيد إلى أن الجانب البولندي لديهم رغبة في الاستثمار بقناة السويس، ولديهم رغبة في الاستثمار بمجال الغاز ونقل التكنولوجيا.