مجلس الأعمال «المصرى - اليمنى» ينظم أول معرض لترويج منتجات 60 شركة

ينظم مجلس الأعمال المصرى – اليمنى اليوم الاثنين أول معرض لترويج منتجات الشركات اليمنية، وبحث فرص التعاون مع نظرائهم بالسوق المحلية.

كشف محمد المجاهد، رئيس مجلس الأعمال المشترك، عن إشتراك نحو 60 شركة فى المعرض التسويقى الجديد، تحت اسم «المعرض التعريفى الأول للشركات اليمنية فى مصر».

وقال إن المعرض سيضم المصنعين ورجال الأعمال اليمنيين فقط، ويشمل قطاعات «البلاستيك، والمواد الغذائية، والمنسوجات، والعقارات»، مضيفا أن الهدف منه الترويج للكيانات المستثمرة فى مصر، وتكوين علاقات شراكة مع نظيرتها المحلية، وتبادل الأعمال والخبرات، من خلال لقاءات بين الجانبين.

وأشار إلى أن المجلس وجه الدعوة لعدد من المسئولين المصريين لحضور المعرض، أبرزهم وزيرا «التموين» و«الصناعة» ورئيس هيئة الاستثمار .

وعلى صعيد آخر، لفت المجاهد إلى أن عدة شركات يمنية أبدت رغبتها فى الاستثمار بمصر من خلال قطاعات «الملابس، والعطور، والبلاستيك، والمواد الغذائية».

وأشار إلى أن تلك الشركات قامت بزيارة الهيئات المتخصصة فى مصر، وأجروا مقابلات مشتركة لبحث سبل الاستثمار والفرص المتاحة والمميزات التى سيحصلون عليها، وجارٍ دراستها.

وأكد أن مصر سوق جاذبة وواعدة للاستثمارات اليمنية، خاصة فى ظل النهضة العمرانية والبنية التحتية القوية التى تشهدها الدولة.

وقال إن مجلس الأعمال المصرى اليمنى يعتبر النواة الرئيسية بين رجال الأعمال والجهات الحكومية، ومن خلاله ستتحقق العديد من المصالح المشتركة بين البلدين، وسيسهم فى زيادة التبادل التجارى.

وتتركز الاستثمارات اليمنية بمصر فى الزيوت، والملابس، والألومنيوم، والمنتجات الورقية، والغذائية، إلى جانب شركات عقارية وأخرى تجارية متنوعة وطبية.