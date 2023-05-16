مجلس الأعمال المصرى التركى يعد قائمة بالفرص المحلية وطرحها أمام المستثمرين قريباً

يعتزم مجلس الأعمال المصرى التركى إعداد ملف شامل بالفرص الاستثمارية فى مصر، إضافة إلى قائمة بالحوافز الحكومية ومدى الاستفادة منها، وتشمل توفير الأراضى الصناعية والرخصة الذهبية وحوافز توطين الصناعة المحلية قريبا.

قال نهاد أكينجى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك، إن مناخ الاستثمار فى مصر يمثل فرصة للشركات التركية خاصة مع استغلال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وارتفاع تكاليف الإنتاج من العمالة والطاقة والغاز مما يمنح الأتراك الميزة والقدرة على التصنيع فى مصر والتصدير لتركيا.

نهاد أكينجى: تجهيز قائمة بالحوافز الحكومية ومدى الاستفادة منها وعلى رأسها الرخص

وتابع، خلال أول اجتماع للجمعية منذ 10 سنوات، أن هناك شركتين فى قطاع الغزل والنسيج وأخرى فى البلاستيك تستعد لزيارة مصر، لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مؤكدا أنه سيتم تنظيم جولة ترويجية لرجال الأعمال الأتراك بشكل مستمر بعد الانتهاء من إنشاء قاعدة معلومات للفرص المتاحة محليا.

من جانب آخر، أكد عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى التركى، أن مجلس الأعمال يخطط للمساهمة فى زيادة الاستثمارات التركية فى مصر ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التى توفرها الحكومة حاليا.

وأكد «اللمعى»، أن البنية التحتية فى مصر مؤهلة جيدا لجذب الاستثمارات التركية للسوق المحلية، لافتا إلى أن الميزان التجارى بين البلدين فى صالح مصر، وأن المنتج المحلى مؤهل للتصدير خارجيا.

وأشار إلى أهمية الترويج للمنتجات المصرية فى السوق التركية البالغة 85 مليون مواطن، إضافة الى 300 مليون متحدث باللغة التركية من الدول المجاورة.

وأضاف أن إجراءات الحكومة المصرية لتسهيل دخول الأتراك إلى مصر والحصول على تأشيرة لحظية فى المطار ساهمت فى زيادة عدد الوافدين على مستوى السياحة والتجارة والثقافة وغيرها من المجالات الحيوية.

وذكر «اللمعى» أن هناك عدة قطاعات سيتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة على مستوى قطاعات التعليم والصحة والطاقة والسياحة، لافتا إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف التواصل مع جمعيتى رجال الأعمال المصريين والأتراك للتواصل مع كل الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين فى مصر.

ولفت إلى أن المجلس يخطط لتحفيز الشركات على دفع الاستثمار المشترك لجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية، من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة فى تركيا.

وكشف عبد الرحمن صلاح، آخر سفير مصرى فى أنقرة منذ 2013، عن تشابه الظروف الاجتماعية والثقافية بين المجتمع المصرى والتركى، مؤكدًا أن تركيا لديها توافق كامل على نمو التعامل نحو مصر.

وأضاف «صلاح»، أن المصنعين الأتراك فى مصر من أصحاب أكبر نسب لزيادة الصادرات خاصة من منتجات المنسوجات والملابس والمفروشات وقطع غيار السيارات، متوقعا انفتاحًا أكثر للملفات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع، أنه يجب الاستفادة من خبرة الأتراك فى صناعة الغزل والنسيج فى الإنتاج والتصدير، إضافة إلى بحث أسباب المشروعات المشتركة التى توقفت مثل خط الرورو، بجانب التعاون الثقافى والفنى والأدبى فى قطاع النشر وإنتاج الأعمال الفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى التركى برئاسة عادل اللمعى رئيس الجانب المصرى وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، لاستعراض فرص التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين القطاع الخاص فى البلدين، ومناقشة فرص عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، واستئناف اجتماعات مجلس الأعمال بعد توقف 10 سنوات، وبحضور السفير المصرى السابق فى أنقرة عبد الرحمن صلاح، ونهاد أكينجى رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين.

وكشف تقرير عن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من تركيا عام 2022، الحديد وصلب بقيمة 535.5 مليون دولار، وآلات وأجهزة آلية بقيمة 400.1 مليون دولار، يليها الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 312.7 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 256.9 مليون دولار.

كما حققت المنتجات الكيميائية غير العضوية بقيمة 219.6 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 184.7 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 177.8 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 129.2 مليون دولار، ثم ورق بقيمة 110.4 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 95.4 مليون دولار.

وحول أهم 10 مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى تركيا عام 2022، استحوذت الوقود والزيوت فى المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 390.5 مليون، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 194.4 مليون دولار.

وتم تصدير أسمدة بقيمة 194.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 169.9 مليون، وملابس بقيمة 121.5 مليون، وألياف تركيبية أو اصطناعية بقيمة 96.4 مليون، وقطن بقيمة 91.5 مليون، ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 90.2 مليون دولار.

و بلغت قيمة الاستثمارات التركية فى مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون العام المالى 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %30.3.