«مجلس الأعمال المصرى الإماراتى»: نسعى لإبراز الفرص المتاحة لرجال الأعمال

أكد جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتى أن العلاقات الإماراتية المصرية تمثل نموذجا متميزا للعلاقات الثنائية بين الدول على مدار 50 عاما، موضحا أن التعاون الاقتصادى يقود قاطرة العلاقات الراسخة بين البلدين.

وأضاف السادات أن دور المجلس يتمثل فى مساعدة المستثمر الإماراتى لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر من خلال توفير جميع المعلومات بتحديث مستمر بهدف تعميق التعاون الاستثمارى المشترك بين البلدين.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية المصرية هى العمل على تعميق التعاون فى جميع المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادى لاستغلال المجالات المتاحة للتعاون بين البلدين وتحقيق مصالح الشعبين وبناء نموذج يحتذى به على مستوى العلاقات العربية.

وتوقع السادات أن تسهم العلاقات الوطيدة بين البلدين، فى هذه الفترة التى وصفها بالذهبية، فى زيادة حجم الاستثمارات بشكل ملحوظ فى الأعوام القادمة.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى الإماراتى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوفود من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاعات الصناعية المختلفة بحضور ممثلى جميع الوزارات المعنية تؤكد التفاعل المباشر المستمر مع المستثمرين، ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذى تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.

وعن أهم المشروعات الاستثمارية المتاحة فى مصر وتفتح شهية المستثمريين الإماراتيين، قال السادات: «هناك قطاعات عديدة أبرزها الزراعى والعقارى والتصنيع».

ولفت السادات إلى أن السوق المصرية فى الوقت الحالى تمثل عصرًا ذهبيا للمستثمرين رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث سجل الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة %6.6 خلال العام المالى الماضى 2021 – 2022، بالتوازى تقوم الدولة بافتتاح مشروعات عملاقة بين صناعية وزراعية وإنتاجية، كل ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مستثمرين محليين وعرب وأجانب.

وحول التبادل التجارى بين البلدين رجح السادات ارتفاعه خلال السنوات المقبلة بشكل ملحوظ، متابعا أن مجلس الأعمال المصرى الإماراتى يسعى بكل جهد لتحقيق أكبر منفعة لكلا الطرفين، بالتعاون مع الحكومة المصرية لتذليل أى عقبات تواجه أو قد تواجه المستثمر الإماراتى داخل السوق المصرية.

نرمين ابراهيم