مجلس استشاري صناعي بفرع الأكاديمية العربية في بورسعيد قريبا

أكد الدكتور عبدالمنعم عبدالباري، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري “فرع بورسعيد” أنه من المزمع أن يمثل الطالب مؤمن صبح الطالب بهندسة الأكاديمية شباب مصر بمؤتمر حول التغيرات المناخية يعقد بألمانيا الشهر المقبل، لافتًا إلى نجاح الأكاديمية فى الحصول على المركز الأول على الجامعات المصرية فى جودة التعليم هذا العام.

وقال عبد الباري خلال ندوة تعريفية أقامها فرع بورسعيد أن جودة التعليم لا تقتصر فقط على مناهج الدراسة بينما تجاوزها إلى التميز فى مجال الرياضة حيث حصد ٤ من طلابها بطولات وجوائز دولية، لافتا إلى انتهاج سياسة نقل الطالب من المهارات إلى الجدارات.

ومن ناحيته، أكد الدكتور حسان حسن عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات أنه من المزمع إضافة تخصص غاز وطاقة لإقامة الكليه التى تضم أقساما لسلاسل الإمداد والنقل الدولى و إدارة لوجستيات النقل.

فيما أكدت الدكتوره إيمان الحداد، رئيس قسم إدارة لوجستيات النقل، أن الأكاديمية تتميز بالتدريب العملى لطلابها فى الموانئ والتوكيلات الملاحيه والشركات العالميه حيث تتميز فرع بورسعيد بوجود ميناء شرق بورسعيد الذي يقع فى الترتيب ٤٦ على مستوى العالم والثامن فى إنتاجية الونش وكذا ميناء غرب بورسعيد اقدم الموانى المصرية.

فيما أكد الدكتور إيهاب المصري عميد كلية الهندسة فرع الأكاديمية ببورسعيد أن محور قناة السويس يعد مستقبل مصر فى الصناعه ومنح خريجي الهندسه فرصا واعده فى التعليم والتدريب والتوظيف لافتا إلى قرب الإعلان عن إنشاء فرع استشاري صناعى بفرع الاكاديميه ببورسعيد كما اننا بصدد توقيع اتفاقيه مع جامعة ستانفور الدوليه والتى تعد من أبرز الجامعات الدوليه مما يدل على الثقه فى جودة التعليم بالاكاديميه العربية.