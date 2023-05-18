مجلس إدارة نادي الاتحاد يرفض استقالة مصيلحي

رفض مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي التي تقدم بها رسميا أمس لوزير الشباب والرياضة.

وعقد مجلس ادارة النادي اجتماعه مساء اليوم ” الاربعاء “، أشار عقب الاجتماع إلى أنه تم عقد اجتماع مجلس الادارة عقب تقديم مصيلحي لاستقالته أمس بصفة رسمية.

وأكد مجلس ادارة النادي، في بيان له منذ قليل، أن مصيلحي قدم للنادي الكثير من العطاء خلال تواجده بالمناصب المختلفة، على مدار 26 عاما.

وأكد مجلس ادارة النادي تمسكه بتواجد واستمرار مصيلحي في منصبه على رأس منظومة نادي الاتحاد السكندري، والذي يعد أحد أهم الأندية بالاسكندرية، وكذا رفضه التام للاستقالة.

وأوضح مجلس إدارة النادي، أنه قد تولى مهامه ومسئولياته عقب نجاحه في الانتخابات الاخيرة بقائمة واحدة، ومن هذا المنطلق وفي حالة استمرار مصيلحي على الاستقالة فان مجلس الادارة سوف يتقدم باستقالة جماعية.

كان قد صرح محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات له أمس، أن قرار الاستقالة من رئاسة النادى نهائي ولا رجعه فيه، وقد تقدم باستقالته لوزير الشباب والرياضة في اجتماع جمعهما أمس.

وتعود استقالة رئيس نادي الاتحاد السكندري بعد خسارة فريق السلة نهائي بطولة السوبرأمام الأهلي، وخسارة فريق الكرة أمام إنبي بالدوري المصري الممتاز.