مجلس إدارة مشروع الرصف الإنتاجي في البحيرة يبحث خطة العام المالي الجديد

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام للمحافظة إجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة مشروع الرصف الإنتاجي بحضور المهندس السيد مرعي – المدير التنفيذي للمشروع ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الإستثمارية المنفذة علي أرض محافظة البحيرة وتذليل ما يعترضها من معوقات.

حيث تم إستعراض خطة رفع كفاءة العمل بالمشروع والإستعداد الجيد لخطة العام المالي الجديد 2023 – 2024 وإتخاذ القرارات المناسبة لتعديل مسار المشروع والتأكيد على إلتزامه بكافة الأعمال المسندة إليه فى مواعيدها المحددة طبقاً لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية.

كما تم إستعراض آلية رفع كفاءة العمل الإداري بالمشروع وتم عرض خطة العام المالي الحالي 2022 – 2023 وما تم تنفيذه من أعمال قاربت على المليون متر مسطح من أعمال الأسفلت بنطاق المحافظة بتكاليف إستثمارية تجاوزت 300 مليون جنيه.

هذا وقد أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة تطوير ورفع كفاءة المشروع بإعتباره أحد أهم مشروعات المحافظة التي تمس جموع المواطنين وذلك فى إطار خطة الدولة لمد شبكة الطرق وتطويرها لخدمة حركة النقل والمواصلات والتيسير على المواطنين وتعزيز الفرص الإستثمارية.