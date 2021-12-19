مجلس إدارة مستشفى كليوباترا يزكي عرض الشراء ويترك الحرية للمساهمين

مستشفى كليوباترا تفصح عن موقف مجلس الإدارة من صفقة شراء 26% من أسهمها

انتهى مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا، إلى تزكية عرض الشراء المقدم على حصة من أسهمها تعادل 26.21% بمتوسط سعر 5 جنيهات للسهم.

وقال مجلس مستشفى كليوباترا فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد إن سعر العرض المقدم يرتفع بنسبة 14% عن متوسط سعر تداول السهم خلال الستة أشهر الماضية ( بلغ خلالها 4.46 جنيه).

كما يرتفع السعر المقدم بنسبة 12% عن متوسط سعر إغلاق السهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وفقا لبيانات التداول وحركة السهم التى أطلع عليها المجلس فى اجتماع 16 ديسمبر الجاري.

وقرر مجلس الإدارة بعد هذه المعطيات الاستجابة لعرض الشراء وتزكيته مع ترك الحرية للمساهمين فى اتخاذ القرار الاستثمارى الملائم لهم باعتبارهم أصحاب القرار (بالبيع أو الاحتفاظ ) فى نهاية المطاف.

مستشفى كليوباترا: قيمة عرض الشراء الإجمالية تتجاوز 2 مليار جنيه

مستشفيات كليوباترا

وأفصحت مستشفى كليوباترا فى 8 ديسمبر الجارى عن تلقّيها عرضًا من شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية) لشراء حصة أسهم بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت المستشفى، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا يستهدف شراء حصة تصل إلى 419.3 مليون سهم تعادل 26.21% من إجمالى الأسهم بسعر نقدى 5 جنيهات للسهم.

وتعهّد المساهم الرئيسى فى الشركة (كير هيلث كير إل تى دى ) بعرض جزء من أسهمه للبيع لمقدِّم العرض (تتراوح بين 7.87% إلى 12% كحد أقصى)، وفقًا لإفصاح تكميلي مرسل للبورصة 8 ديسمبر.

وتتولى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية مهامَّ سمسار العرض، بينما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاؤه مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المفصلة، المرسلة للرقابة الخميس الماضى.

عرض الشراء متاح أمام حملة الأسهم فى البورصة حتى 26 ديسمبر

محمد عمران الرقابة المالية

وأفصحت مستشفى كليوباترا فى اليوم التالى (9 ديسمبر ) على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء المقدم على حصة تعادل 419.3 مليون سهم بسعر 5 جنيهات للسهم.

وحددت الشركة فى وقت لاحق فترة سريان العرض أمام المساهمين فى البورصة المصرية بعشرة أيام عمل بدأت 13 وتنتهى 26 من ديسمبر الجارى.

ونوهت الهيئة،إلى أن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الهيئة مقدم العرض بالشراء من جميع المستجيبن للعرض بنسبة ما عرَضه كلٌّ منهم إلى مجموع الأسهم المستهدف شراؤها، وذلك فى حالة تجاوز حدود الاستجابة لحصة العرض.

كما ألزمت مقدم العرض (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية) بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

سي آي كابيتال تمتلك 60% من أسهم MCI وبنك مصر 40%

سي آي كابيتال

ويستحوذ بنك مصر على 40% من أسهم شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية (مقدمة عرض كليوباترا) بينما تستحوذ سي آى كابيتال القابضة على 60%، وفقا لما كشفته “المال” وجرى تأكيده فى إفصاح (9 ديسمبر ).

وقالت مصادر لـ “المال” فى وقت سابق ،إن «MCI capital»عبارة عن منصة استثمارية فى مجال الرعاية الصحية أسسها «بنك مصر» وذراعها شركة «سى آى كابيتال» للاستثمارات المالية.

وأشارت المصادر إلى أن «إم سى آى كابيتال» تمتلك بالفعل 3.8% من أسهم مستشفى كليوباترا وتسعى إلى تعزيزها إلى 30% علما بأن هذه الصفقة تعد باكورة استثماراتها فى مجال الاستحواذات الكبرى.

وتبلغ صفقة كليوباترا أكثر من 2 مليار جنيه، ومن المقرر تمويلها من خلال مصادر التمويل الذاتى لمالكى «mci capital» وهم : بنك مصر ،سى آى كابيتال.

وأشارت المصادر إلى أن شركة «إم سى آى كابيتال» ستحاول جذب مستثمرين جدد خلال الفترة القادمة، مع احتمال خلق حالة من التكامل مع منصة «نايل هيلث كير» التابعة لشركة مصر كابيتال(المملوكة لبنك مصر).

خريطة استحواذات كليوباترا خلال عامين 2019-2021

مستشفى كليوباترا

وتعد مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر كيان طبى خاص فى مصر-، ونجحت المجموعة فى ضم مستشفى كوينز للولادة، خلال الربع الأول من عام 2019، كما أتمّت صفقة الاستحواذ على أرض ومبنى مستشفى الكاتب بالدقى في العام نفسه.

وفى سبتمبر 2020 وقّعت الشركة اتفاقية مع مستشفى بداية العاملة فى مجال التخصيب والإنجاب، لنقل أصولها إلى شركة مشتركة يجري تأسيسها حاليًّا بنسبتي مساهمة 60% و40% على التوالى.

وتبلغ قيمة أصول مستشفى بداية للخدمات الطبية حاليًّا 105 ملايين جنيه تقريبًا، وهو مستشفى مملوك للدكتور إسماعيل أبو الفتوح المشهور في مجال الصحة الإنجابية.

وقالت كليوباترا إن طريقة سداد وتسوية باقي قيمة الصفقة ستتم بناء على نتائج أعمال عامى 2021،2022 وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة.

وأعلنت المستشفى، فى 10 مايو الماضى، إلغاء الاتفاقية الموقعة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلث كير جروب وإيقاف المفاوضات بشأنها، وفقا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة قبل إجازة عيد الفطر.

ودخلت مستشفى كليوباترا مفاوضات للاستحواذ على شركة «ألاميدا الطبية»- مالكة مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، منذ ديسمبر الماضى، لكنها تعثرت بسبب اعتراض جهاز حماية المنافسة.

وتقدمت المستشفى فى 17 مايو الماضى بعرض استحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بمتوسط سعر 38.53 جنيه للسهم إلا أن المنافسة عليها كانت شرسة لصالح آخرين.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمجموعة، ارتفاع إيراداتها إلى 1.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأول المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما كشفت النتائج المرسلة للبورصة 21 نوفمبر الماضى،ارتفاع صافى أرباحها إلى 288.1 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بنحو 182 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة (الأساسى والمخفض) إلى 0.17 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.11 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.