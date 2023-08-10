مجلس إدارة مدرسة مصر للتأمين للتكنولوجيا التطبيقية يعقد أول جلساته

كشفت شركة مصر للتأمين أن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان اهم اولوياتها ؛ جاء ذلك في الاجتماع الاول لمجلس ادارة مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقة ومقرها المنيا والذي عقد بمقر الشركة بعضوية وحضور كل من عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية و محمد فوزى نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر والدكتور عمرو سليمان مدير وحدة تشغيل و إدارة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمشروع قوي عاملة مصر و رائف حسيب رئيس قطاع التسويق وتطوير الا٦عمال بشركة مصر للتأمين

والدكتورة صفاء محمود مدير عام الحوادث المتنوعة بشركة مصر للتأمين و رجب الجبلاوي اخصائي اول تشغيل وإدارة المدارس الدولية بالمشروع و محمود الصفتى المدير الأكاديمي للمدرسة و هاجر إسماعيل المشرف التنفيذي للمدرسة و اسلام صلاح المشرف العام للمدرسة.

اجتماع مدرسة مصر للتأمين

وقد بدأ الاجتماع بعرض تقديمي عن المدرسة ورؤيتها ورسالتها والقيم الأساسية لها ثم استعرض الأعضاء الانجازات التى تحققت خلال العام الدارسي الا٦ول لطلابنا بالمدرسة من تطوير البنية التحتية للمدرسة وامدادها بكافة الوسائل التعليمية والتكنولوجية التى تخدم سير العملية التعليمية .

وتضمن الاجتماع الاطلاع على المستوى التعليمي الذي حققه الطلاب بناءا على ما تلقوه على مدار العام الدراسي من تدريبات وفعاليات ومواد نظرية والخطة المستقبلية للأعوام القادمة ومناقشة كافة التحديات التى واجهت المدرسة للعمل على تذليلها وكذلك تم استعراض المناهج التعليمية والجدارات التى يتلقاها الطلاب والعمل على تطويرها وفق اخر المستجدات حتى يتم تخريج طالب مؤهل وعلى قدر كبير من الكفاءة والتميز .

وقد تميزت المدرسة في عامها الاو٦ل بتحقيق العديد من النجاحات من تلقى الطلاب لتدريب ميداني مميز اكسبهم العديد من الخبرات ،تدريب الطلاب على العمل كفريق واحد وتطور مهارات التواصل لدى الطلاب وهوما ظهر جليا بمشاريع الكابستون نهاية العام

ويعد تواجد مايقرب من 15% من الطلاب المغتربين بالمدرسة من محافظات الصعيد المختلفة بنى سويف – قنا- ابو قرقاص اكبر دليل على نجاح المدرسة بالإضافة إلى الاقبال الكبير على التقديم للعام الدراسي القادم خير مؤشر على تميز وكفاءة سير العملية التعليمية بالمدرسة ونجاح تخصص المدرسة في جذب الطلاب للانضمام لأسرة مدرسة مصر للتأمين.

ومن الجدير بالذكر ان مدرسة مصر للتأمين الدولية التكنولوجية التطبيقية تم انشائها بالتعاون بين شركة مصر للتأمين ووزارة التعليم والتعليم الفني (MOETE) و الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID-Workforce Egypt) ومقرها بالمنيا وهي المدرسة التكنولوجية الأولى من نوعها التى تقوم بتدريس تسويق الخدمات المالية حيث يدرس الطالب كيفية التسويق والترويج للخدمات المالية وتتميز المدرسة بأنها مدرسة معتمدة على منهجية الجدارات تتناول تخصصات مصممة لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفر برامج تمزج بين بيئات التعلم العملية والرقمية و مناهج فنية متخصصة تدرس باللغة الإنجليزية.

التخصصات والمناهج الدراسية

يؤهل هذا التخصص الخريج للعمل في مجال تسويق الخدمات المالية المختلفة والمتعلقة بالعديد من القطاعات ذات الصلة مثل:

 التأمين بمختلف أنواعه والمدفوعات الرقمية

 والكروت مسبقة الدفع وبطاقات الائتمان

 وكروت الخصم على المشتريات وتنفيذ العمليات المتعلقة بشركات

 الأوراق المالية وشركات الإقراض

 والتمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط وقروض الرهن العقاري

 وسداد الفواتير الاليكترونية وأنواع المدفوعات الأخرى

وتهدف شركة مصر للتأمين اعداد نشىء جديد مؤهل علميا وعمليا بالمهارات والخبرات اللازمة لاثراء سوق العمل بالكفاءات اللازمة .