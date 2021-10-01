مجلس إدارة قناة السويس للتأمين يختار محمد حسن فرغلي عضوا منتدبا جديدا للشركة

كان يشغل فرغلى منصب رئيس قطاع الحريق والمشرف على فروع الشركة وإدارة كبار العملاء

اعتمد مجلس إدارة شركة قناة السويس للتأمين –ممتلكات ومسئوليات- برئاسة المهندس محمد عادل فتحي بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضى الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر ترشيح محمد حسن فرغلي ليتولي منصب عضو مجلس الإداره المنتدب خلفا للراحل شريف الغمراوى.

فرغلى يتولى المنصب خلفا للراحل شريف الغمراوى

وكان فرغلى والذى كان يشغل منصب رئيس قطاع الحريق والسطو والمشرف على فروع الشركة وإدارة كبار العملاء، قد تولى فى شهر يوليو الماضى القيام بتسيير أعمال شركة قناة السويس للتأمين، وذلك لحين ترشيح عضو منتدب للشركة خلفا للراحل شريف الغمراوى الذى وافته المنية فى شهر يوليو الماضي.

الراحل شريف الغمراوى العضو المنتدب السابق لشركة «قناة السويس للتأمين» – ممتلكات ومسئوليات-

والجدير بالذكر أنه قد أسسـت شركـة قنـاة السـويس للتـأمين (شـركة مسـاهمة مصـرية) في العاشر من أكتوبر فى عام 1979 طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 .

نبذة عن قناة السويس للتأمين

وتقوم الشركة وفقا لقرار إنشائها والترخيص الصادر لها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين لمختلف أنواع التأمين مثل الحريق ، النقل البحري ، النقل الداخلي ، أجسام السفن( الوحدات بحرية) ، الحوادث المتنوعة ، الهندسي ، السيارات التكميلي ( السيارات التجاري-السيارات الخصوصي ) ، السيارات الإجباري ، الرعاية الصحي.