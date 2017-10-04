مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين يعتمد نتائج 2016/2017

نسمة بيومىرأس الدكتور تامر عبد الحميد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين، اجتماعًا لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها والمركز المالى لعام 2016/2017.وخلال الاجتماع ناقش الأعضاء التطورات التى تشهدها أنشطة البترول والثروة المعدنية ومتابعة ما يتم تنفيذه حالياً على أرض الواقع من خلال قطاع الب



نسمة بيومى

رأس الدكتور تامر عبد الحميد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين، اجتماعًا لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها والمركز المالى لعام 2016/2017.

وخلال الاجتماع ناقش الأعضاء التطورات التى تشهدها أنشطة البترول والثروة المعدنية ومتابعة ما يتم تنفيذه حالياً على أرض الواقع من خلال قطاع البترول لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها حالياً لدعم استتقرار منظومة توفير المنتجات البترولية التى يشهدها السوق المحلى منذ 3 سنوات بدون أي اختناقات.

وأكد حمدى عبد العزيز مدير عام الغرفة أن التحديات الكبرى التى تواجه قطاع البترول خلال الفترة الحالية والمستقبلية هو الطلب المحلى المطرد على المنتجات البترولية مشيراً الى ان نتائج التعداد السكانى الاخير اكد على الدور المهم الذى يؤديه قطاع البترول لمواكبة احتياجات الزيادة المستمرة فى عدد السكان والذى اشار الى ان 17.4 مليون اسرة تستخدم اسطوانة البوتاجاز و6 مليون اسرة تستخدم الغاز الطبيعى، فضلاً عن توفير الغاز والوقود لمحطات توليد الكهرباء التى اوضح التعداد ان حوالى 13 مليون مبنى بالجمهورية متصل بشبكة الكهرباء وهو مايؤكد على حجم التحديات التى تواجه قطاع البترول والتى تستلزم جهداً مضاعفاً وفى ذات الوقت تشير الى اهمية ترشيد الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خاصة وان حوالى 30% من اجمالى احتياجات البلاد يتم استيرادها من الخارج مما يفرض ضغوطاً على ميزانية الدولة.

كما ناقش المجلس الترتيبات الخاصه بتنظيم ورشة عمل عن الاهمية الاقتصادية لمنتج الملح بأنواعه المختلفه والآليات المثلى لتنظيم اجراءات التصدير والتخطيط السليم لاستخداماته محلياً ووسائل حماية المستهلك من الغش والتدليس بالتنسيق مع الجهات المعنيه (حكومية وغيرها) والارتقاء بمستوى جودته للتوصل الى وضع اطار عام لصناعة الملح بأنواعه المتعددة فى مصر.