مجلس إدارة رجال أعمال الإسكندرية يعيد تشكيل اللجان النوعية

أعلنت جمعيه رجال أعمال الإسكندرية، عن إعادة تشكيل اللجان النوعية بالجمعية، بعد اختيار مجلس إدارة جديد يترأسه محمد هنو، حيث كان مجلس إدارة الجمعيه قد أعاد تشكيل مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، وذلك عقب انعقاد فعاليات الجمعية العمومية في مايو 2022.

وأشار من جانبه محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلى أن إجتماع مجلس الإدارة الاخير اعتمد في أولى اجتماعاته التشكيل الجديد للجان نشاط الجمعية، وهي لجان متخصصة مختلفة تغطى معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مشيراً بأن التشكيل الجديد للجان جاء كالتالي، الدكتور خالد حافظ رئيسا للجنة الاستثمار والتمويل، وينوبه كل من أحمد فاروق وأشرف طهيو، فيما تم اختيار المهندس مجدي الصيصا رئيساً للجنة الصناعة والمناطق الصناعية وينوبه المهندس رياض رومان، والمهندس فهمي الديب، والمهندس شريف حجازي، فيما تم اختيار محمد عبد المحسن رئيساً للجنة الأستيراد والجمارك وينوبه عبد العال علي لشئون الجمارك، ووليد القيار لشئون الاستيراد.

وأضاف هنو، أنه تم اختيار وسيم محي الدين رئيسا للجنة السياحة والأثار، ومحمد حفني رئيساً للجنة التجارة الداخلية وينوبه المهندس هشام عمران والمهندس مجدي مرزوق و إبراهيم العشماوي، هذا وقد تم إختيار سمير الدلجاوي رئيسا للجنة الضرائب وينوبه عادل صبري وحسام عبد الوهاب، فيما تم اختيار المهندس محمد حسن عبد القادر رئيساً للجنة النقل واللوجستيات، وينوبه عادل مهنا، وشيرين الحكي، ونرمين مميش.

فيما تم اختيار الدكتور علي عيسى رئيسا للجنة الصحية وينوبه الدكتور احمد نزيه أبو راس، والدكتور محمد محفوظ، وتم إختيار المهندس أشرف نصير رئيساً للجنة الطاقة وينوبه خالد جاسر، فيما ترأس لجنة البيئة الدكتور وليد عبد العظيم، وينوبه الدكتورة فاطمة أبو شوك، هذا وقد تم إختيار المهندس شريف شلش رئيساً للجنة التصدير وينوبه نصحي جرس والمهندس عمر خالد مرسي، وتراس لجنه رياده الأعمال وليد عيد وينوبه انجي عبد الخالق، وريهام عادل.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعيه رجال أعمال الاسكندريه ، أن لجان النشاط النوعية بالجمعية والتي تتكون من اعضاء الجمعية تعتبر المحرك الرئيسي لنشاط الجمعية على كافة الاصعدة بالإضافة الى انها تساهم بشكل فعال في تحقيق اهداف الجمعية الاستراتيجية لدعم مجتمع الأعمال في مختلف القطاعات على نطاق موسع كما تساهم في خدمة اعضاء الجمعية.