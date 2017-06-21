مجلس إدارة راية لمراكز الاتصالات يوافق على زيادة رأس المال

مصطفى طلعت:وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، في إجتماعه أمس، على زيادة رأس المال المرخص للشركة ليصل إلى 500 مليون جنيه، كذلك زيادة رأس المال المصدر ليصبح 53.03 مليون جنيه وذلك بإصدار عدد 6.06 مليون سهم بقيمة 16.5 جنيه للسهم الواحد.وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنه

مصطفى طلعت:

وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، في إجتماعه أمس، على زيادة رأس المال المرخص للشركة ليصل إلى 500 مليون جنيه، كذلك زيادة رأس المال المصدر ليصبح 53.03 مليون جنيه وذلك بإصدار عدد 6.06 مليون سهم بقيمة 16.5 جنيه للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنه يتم تمويل رأس المال بمبلغ وقدره 0.5 جنيه وتحويل مبلغ 16 جنيه الي حساب الاحتياطي.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباح بقيمة 40.2 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.02 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، ويبلغ رأسمالها الحالي 50 مليون جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.