مجلس إدارة جهاز حماية الثروة السمكية يصدر 49 قرارا في 11 جلسة

عُقد اليوم إجتماع مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى جلسته الثانية عشر؛ برئاسة الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور الأستاذ الدكتور ممتاز شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحضور أعضاء مجلس الإدارة من الوزارات والهيئات المختلفة وذلك بالمقر الرئيسى للجهاز .

وقد استهل مصيلحي الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس ، كما وجه إليهم الشكر على تقديمهم الدعم المستمر للجهاز من أجل ضمان نجاح الجهاز في تحقيق رؤيته وأهدافه بما يتماشى مع ظروف المرحلة الراهنة .

كما لفت إلى أن المجلس قد عقد أكثر من 11 جلسة منذ إنشائه حتى الآن أثمرت عن حوالى 49 قرارا مؤيدا وداعما لدور الجهاز ويساهم فى تحقيق السياسات العامة والأهداف التي أُنشئ من أجلها الجهاز ، وآليات تنفيذها ومتابعتها ، منها ما يتعلق بوضع الخطط والبرامج الخاصة بأنشطة الجهاز وإعتمادها ، وإقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .

وناقش مجلس الإدارة بعض الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع وجدول الأعمال والمتعلقة بإدارة شئون الجهاز ، كما تم إعداد ومناقشة التقرير السنوى عما حققه الجهاز من نتائج وإنجازات تنفيذا لأهداف وبنود قانون 146 لسنة 2021 متمثلة فى حماية وتنمية ورفع كفاءة البحيرات المصرية، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية المخزون السمكى وتحقيق التنمية الشاملة على كافة القطاعات، تمهيدا لاعتماده وعرضه على رئيس الجمهورية .

حضرالجلسة رقم ( 12 ) لمجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بتاريخ 5 ديسمبر الجاري كلا من الدكتور حسين مصطفى كمال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء سابقا ، الأستاذ الدكتور سعد محمد موسي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية ، المستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى .

كما حضر اللواء أ.ح ناصر كمال الدين فتح الله نيابة عن اللواء إسلام عطية ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة للسمكية والاحياء المانية ممثلا عن وزارة الدفاع و اللواء العربي احمد يوسف السروى مستشار رئيس هيئة قناة السويس ، اللواء الدكتور عمر خطاب شحاته مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن اللواء أيمن محمود عبد السلام ، المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء ،المهندس عصام شوقى بحيرى رئيس قطاع شئون المناطق بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وشارك أيضا الدكتور أيمن السيد إبراهيم رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة المالية المائية والري ،المهندس / خالد ضياء الدين شاهين المشرف على الادارة المركزية الفنية والمستشار الفني للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى و حماية المستهلك و محمد عبد ربه مهران رئيس الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بقطاع التمويل ممثلا عن وزارة المالية، الأستاذة هبة محمد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان والمرافق بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الدكتور محمد سالم عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لقطاع حماية الطبيعة ووزارة البيئة .



وحضر الاجتماع المهندسة هالة محمد عبد الرؤوف مدير إدارة التنمية الحضارية بوزارة التنمية ، المهندس عيد عبد الفتاح مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة والصيد والأستاذ مجدى عبدالله مرعى سكرتير عام الاتحاد التعاوني للثروة المائية.