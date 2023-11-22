مجلس إدارة «بي آي جي» يقرر زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع

تعاقدت شركة “بي آي جي” للتجارة والاستثمار مع شركة إنتركاب للاستشارات المالية لتتولى إعداد تقرير القيمة العادلة لسهم الأولى في البورصة، كإحدى الخطوات اللازمة لإجراء زيادة رأسمال لها بقيمة تقارب 38 مليون جنيه.

مجلس الإدارة وافق مؤخرا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 32.8 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه، موزعة على 371 مليون سهم بالقيمة الإسمية وقدرها 10 قروش للسهم، وفقاً لبيان الشركة.

مستشار مالي

مجلس الإدارة قرر تكليف شركة إنتركاب كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بمراجعة دراسة الجدوى وإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال.

الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الزيادة المرتقبة فى تمويل رأس المال العامل.

“بي آي جي” تعمل في مجال بيع قطع الغيار والسيارات والموتوسيكلات والمواتير والبطاريات والكاوتش والتوريدات العمومية.

وتعرضت لخسائر بلغت 1.94 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقابل خسائر بلغت 1.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.23 مليون جنيه، مقابل 3.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.