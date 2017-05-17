مجلس إدارة برايم القابضة يشتري 50 ألف سهم أمس

اتجهت تعاملات المسؤولين والمساهمين الرئيسيين، بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إلى البيع، خلال جلسة تداولات، أمس الثلاثاء، وذلك بقيادة سهم شركة جي بي اوتو، باستثنار عملية شراء واحدة تخص مجلس إدارة شركة برايم القابضة للإستثمارات المالية بشراء 50 ألف سهم.

وكشف تعاملات أمس، قيام مجموعة مرتبطة بشركة جي بي أوتو، بتنفيذ 8 عمليات بيعية، بالإضافة إلى عملية بيع تخص مجلس الإدارة، كما قام مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر ببيع 8000 سهم، وبالمثل باع مجلس إدارة شركة مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 197000 سهم.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة، أنهت تعاملات، أمس الثلاثاء، على صعود طفيف وصعد المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.55% إلى 12936 نقطة، بينما صعد egx70 بـ0.38% ليصل إلى 593، كما إرتفع EGX100 الأوسع بنسبة 0.63% عند مستوى 1376 نقطة.