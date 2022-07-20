مجلس إدارة «باكين» للبويات يناقش عرض استحواذ «سايباد» للاستثمار الصناعى

دعت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية مجلس إدارتها للانعقاد اليوم الأربعاء لمناقشة عرض استحواذ مقدم على كامل أسهمها من شركة “سايباد” للاستثمار الصناعى ش.م.م .

وقالت باكين للبوايات فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء إنها ستفصح عن تطورات الموضوع و القرار النهائى للمجلس فور التوصل إليه.

وتلقت باكين الخميس الماضى (7 يوليو ) عرض استحواذ على كامل أسهمها من شركة سايباد للاستثمار الصناعى ش.م.م بسعر يتراوح من 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذا السعر مبدئي وسيجرى النظر في نطاقه بعد عملية الفحص النافى للجهالة لتحديد السعر النهائى للصفقة.

ويستهدف عرض “سايباد” للاستثمار الصناعى الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحدٍّ أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، وفقًا لكتاب الشركة المرسل لباكين وهيئة الرقابة المالية صباح الخميس (تلقت الهيئة خطاب الشركة صباح الخميس 7 يوليو ).

وتأسست “سايباد” على يد مجموعة من المستثمرين العاملين فى مجال البوايات والدهانات فى مصر وآسيا، وتسعى الشركة لتوسعة نشاطها فى مصر من خلال الاستحواذ على باكين للبويات؛ إحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية، وفقًا لخطاب الاستحواذ.

خريطة ملكية باكين : القابضة الكيماوية أكبر المساهمين بنسبة 44.6%

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة باكين حاليًّا 240 مليون جنيه موزعًا على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة كيانات؛ أبرزها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (المساهم الأكبر) التى تستحوذ على 44.63 %، كما يستحوذ بنك مصر على 10.52%.

كما تستحوذ شركة إيه إم إن للاستثمار الصناعى على 7.73%، كما يستحوذ المساهم السيد صابر السيد حميد على 5.2% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 6 يوليو الجارى.

وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.25 جنيه للسهم يجري توزيعها على قسطين؛ الأول بقيمة 0.57 جنيه للسهم، وبدء صرفه اعتبارًا من 31 يناير الماضي،

بينما جرى صرف القسط الثاني بقيمة 0.50 جنيه اعتبارًا من 31 مارس الماضي.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 663 مليون جنيه فى تسعة أشهر

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 856 ألف جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية مارس الماضى، مقارنة مع أرباح بلغت 50 مليونا خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال النصف المشار إليه إلى 663 مليون جنيه، بنهاية مارس الماضى، مقارنة مع 639 مليونا، خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقًا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة 30 مايو الماضى.

فيما كشف آخِر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع أرباحها إلى 52.7 مليون جنيه، عن العام المالي المنتهى يونيو 2021، مقارنة مع صافى ربح قدره 4.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 849.4 مليون جنيه، خلال العام المالى المشار إليه، مقارنة مع 784.7 مليون خلال العام المالي السابق.

وأخْلت الشركة، فى عام 2019 مصنع القبة التابع لها، تمهيدًا لاستخدام أرضه بشكل أمثل حسب التوصيات العديدة للجمعيات العمومية المتعاقبة.

وتعاقدت الشركة، في وقت سابق، مع إحدى شركات المقاولات لإزالة مباني المصنع نظير 5.9 مليون جنيه تقريبًا. وانتهت أعمال الهدم بنسبة 100% فى 29 ديسمبر 2019.