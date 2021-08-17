مجلس إدارة المهندس للتأمين يُعين عضوًا منتدبًا جديدًا في إجتماعه غدًا

يعقد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، في الثالثة عصر غد الأربعاء إجتماعًا لتعيين عضو منتدب جديد ، خلفًا لرضا فتحي، العضو المنتدب السابق، الذي تقدم بإستقالته من منصبه الشهر الماضي.

علمت”المال” أن خالد عبد الصادق، نائب رئيس القابضة للتأمين السابق، والنائب السابق للشئون الفنية بشركة مصر للتأمين هو الأوفر حظًا بتولي منصب العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين.

ومن المعروف أن ، خالد محمود عبد الصادق، عٌين نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، للشئون الفنية في أغسطس الماضي،، بديلًا لجمال صقر، الذي تقدم بإستقالته من منصبه .

وشغل عبد الصادق، منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، منذ أكتوبر 2018 ، وحتي إستقالته في يوليو 2020. خالد عبد الصادق

من ناحية أخري، سيعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين في إجتماعه غد الأربعاء، تعيين عضوًا جديدًا بمجلس إدارته ممثلًا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية.

عمومية غير عادية لإعتماد تعديلًا علي المادة 21 من النظام الأساسي

في سياق أخر ستعقد الجمعية العمومية لشركة المهندس للتأمين، إجتماعًا غير عاديًا غدًا الأربعاء، لتعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة ، علي أن يقتصر الحضور علي المساهمين أو وكلائهم، وفي حالة عدم إكتمال العدد القانوني سيُعقد الإجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس لنفس الغرض.

وتنص المادة 21 التي تم تعديلها ويُنتظر إعتمادها من الجمعية العمومية علي أن “يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء علي الأقل واربعة عشر عضوًا علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة، عن طريق الإنتخابات بنظام التصويت التراكمي، مع ضمان تمثيل حد أدني من نسبة راس المل في عضوية مجلس الإدارة، بما لا يتجاوز مقعد مجلس الإدارة لكل 10% من اسهم الشركة، كلما أمكن ذلك ، علي ألا يخل ذلك بحق المساهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه”

واوجبت المادة 21 المُعدلة، أن يضم المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.

في السياق ذاته، سيضم المجلس كلًا من خالد عبد الصادق، ومؤمن مختار الرئيس السابق لمجلس إدارة مصر للتأمين، بإعتبارهم من ذوي الخبرة في مجال التأمين.

مؤشرات المهندس للتأمين في التسع شهور الأولي من العام المالي 2020 /2021

وكانت المهندس للتأمين قد نجحت في زيادة حصيلة أقساطها المباشرة في الشهور التسع الأولي من العام المالي الماضي 2020/2021 – في الفترة من أول يوليو 2020 حتي نهاية مارس 2021- لتصل الي 431 مليون جنيه، مقابل 398.2 مليون جنيه تقريبًا ، في الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2019/2020 ، بزيادة تصل الي 32.8 مليون جنيه، وبنسبة نمو 8.2%.

في المقابل ، تراجع إجمالي أقساط إعادة التأمين الوارد، ليلامس 3 ملايين جنيه تقريبًا، مقابل 3.6 مليون جنيه، خلال التسع شهور الأولي من العام المالي الماضي والسابق علي التوالي، بإنخفاض نسبته 17.6%.

من ناحية أخري، كشفت قائمة الإيرادات والمصروفات بشركة المهندس للتأمين– حصلت المال علي نسخة منها- عن تراجع فائض النشاط التأميني- فائض الإكتتاب مضافًا إليه عوائد الاستثمار- بنسبة 16.2% في الشهور التسع الأولي من العام 2020/2021، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وبلغت قيمة الإنخفاض في فائض النشاط التأميني بشركة المهندس للتأمين ، 12.3 مليون جنيه تقريبًا، لتنخفض إلي 63 مليون جنيه، مقابل 75.3 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة ، فيما تراجع صافي الربح قبل البنود غير العادية، لتصل الي 83.9 مليون جنيه تقريبًا ، في أول تسع شهور من العام المالي الماضي، مقابل 110.8 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي السابق، بإنخفاض نسبته 24.3%.

وتراجع صافي الربح إلي فائض النشاط، بنسبة 9.6%، ليصل الي 133.6% في الشهور التسع الأولي من العام المالي الماضي، مقابل 147.25% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.