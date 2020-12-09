استثمار

مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوافق على لوائح العمل الداخلية

خلال الاجتماع الرابع للمجلس في العام المالي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١
نادية سلام 3:57 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 3:57 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي، على بعض اللوائح المنظمة للعمل الداخلي بالهيئة وكذا استعراض المستجدات الخاصة ببعض المشروعات المهمة التي تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.

وذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس في العام المالي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، والمنتظم عقده لمتابعة ملفات الهيئة وذلك في إطار قيام المنطقة الاقتصادية بدروها المنوط بها في عملية التنمية وتطوير مناطقها الصناعية وموانئها على ضفتي قناة السويس.

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وقال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة إنه استعرض الملفات الخاصة بالشأن الداخلي للعاملين بالهيئة، وتم عرض الهيكل الوظيفي وكذا اللائحة الخاصة بالعاملين، لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على ضوابط صرف نصيب العاملين من الأرباح عن العام المالي 2019\2020.

وأضاف زكي أن المجلس استعرض الموقف المالي للهيئة وإجراءات تمويل بعض المشروعات ومتابعة موقف تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وكذا لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة، علاوة على مناقشة قواعد وإجراءات رخص التشغيل للمشروعات.

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وأشار زكي إلى موافقة المجلس على نشاط تخزين السيارات المستعملة بغرض إعادة تصديرها أو تجهيزها لذوي الاحتياجات الخاصة، كما وافق المجلس بالإجماع على التجديد لوليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، لمدة عام من يناير ٢٠٢١.

واستعرض رئيس المنطقة موقف المشروعات الجاري التفاوض عليها ومستجدات البعض منها والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.

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وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية، ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ونواب رئيس الهيئة للقطاعين الشمالي والجنوبي والمدير التنفيذي للهيئة، والأعضاء ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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