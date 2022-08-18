مجلس إدارة المنصورة للدواجن يوافق بالاجماع على بيع حصة الشركة في «كوكو» مقابل 10 ملايين جنيه

وافق مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن بالإجماع علي قبول عرض الشراء المقدم من أحمد جمعة الدسوقي لشراء كامل حصة الشركة في شركة الصفوة للدواجن ( كوكو ) البالغة عدد 756.000 ألف سهم بنسبة 24 % من رأسمال الشركة بسعر 13.23 جنيه للسهم بقيمة إجمالية للصفقة 10.001.880 جنيها، وذلك بناء علي كل من تقرير القيمة العادلة وقرار لجنة الاستثمار.

وفوض المجلس إسلام نجيب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين في اتمام إجراءات بيع الاسهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن

واعطى المجلس الحق لهما في التنازل عن طلب التفتيش المقدم من الشركة بخصوص شركة الصفوة للدواجن ( كوكو ) امام الهيئة العامة للاستثمار ولهم حق تفويض الغير في السير في هذه الاجراءات امام الجهات المعنية ، مع عرض قرار بيع حصة الشركة بالشركة الصفوة للدواجن ( كوكو ) علي أقرب جمعية عامة للمصادقة.

وخلال الاجتماع عرض رئيس مجلس الإدارة علي المجلس عرض الشراء المقدم من أحمد جمعة الدسوقي لشراء حصة الشركة البالغة عدد 756.000 الف سهم في شركة الصفوة للدواجن ( كوكو ) بعرض شراء للسهم بسعر 13.23 جنيه للسهم الواحد ومرفق بالعرض شيك بنكي بملغ مليون جنية كضمان لجدية العرض.

واستعرض رئيس المجلس موقف استثمار الشركة في شركة الصفوة للدواجن ( كوكو ) والبالغ نسبة 24 % والذي قارب علي 12 عاما والذي لم تستفد منه الشركة خلال الفترات الماضية ، وعرض رئيس المجلس اخر المستجدات بشأن طلب التفتيش علي أعمال شركة الصفوة للدواجن ( كوكو ) المقدم من الشركة أمام هيئة الاستثمار.

كما عرض رئيس المجلس تقرير دراسة القيمة العادلة لسهم الصفوة للدواجن المعدة من قبل المستشار المالي المستقل شركة سوليد كابيتال عن الاوراق المالية والتي أنتهي فيه الي أن القيمة العادلة 12.26 جنيه للسهم لتصبح القيمة العادلة لأسهم شركة المنصورة للدواجن بشركة الصفوة للدواجن ( كوكو ) 9.265.951 جنية.

كما عرض رئيس المجلس تقرير مراقب الحسابات بشان دراسة القيمة العادلة المقدمة من شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية.

واستعرض رئيس المجلس محضر لجنة الاستثمار بشأن عرض الشراء والذي أنتهي الي التوصية للمجلس بالموافقة علي قبول عرض الشراء المقدم من أحمد جمعه الدسوقي بسعر 13.23 جنيها للسهم بقيمة إجمالية للصفقة 10.001.880 جنيها ، وذلك بزيادة بنسبة ٣٢ ٪؜ عن القيمة الأسمية للأسهم في شركة الصفوة وأعلي بنسبة ٨ ٪؜ تقريبا عن القيمة العادلة للسهم.

وأفصحت المنصورة للدواجن فى مارس عن خطة لتوسيع النشاط وتنويعه، من خلال وزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى محافظات سوهاج والبحر الأحمر وبنى سويف.

وحصلت الشركة فى فبراير الماضى (2022) على شهادتين أيزو مطابقة مع المواصفات الدولية في مجال إدارة الجودة وسلامة الغذاء وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة.

وقال علي نصحي البسنديلي مدير علاقات المستثمرين بالشركة ، إن حصول شركته علي شهادتي الأيزو جاء بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الادارة والجودة من قبل فريق المراجعين الدوليين من شركة Infinity Cert International ICI الجهة المانحة لشهادات الأيزو.

وأشاد المهندس اسلام نجيب رئيس مجلس الإدارة بهذه الخطوة على الصعيد الإداري في إطار خطة التطوير التي تقوم بها إدارة الشركة.

وذكر نجيب أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بمعايير إدارة الجودة وسلامة الغذاء ضمن استراتيجية الشركة نحو تطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية.

وأعلنت المنصورة للدواجن فى 16 ديسمبر الماضي فتح باب التصدير لمنتجاتها ، كما شاركت فى مؤتمر GULF FOOD دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 12 إلى 17 فبراير الماضى.

وحصلت المنصورة على بطاقة سجل المصدرين وعضوية المجلس التصديري للصناعات الغذائية،ووافق مجلس الإدارة فى وقت سابق على خطة تطوير جهاز المبيعات بالشركة بإضافة ثلاثة سيارات جديدة إلى أسطول نقل الكتاكيت، وفقا لمحضر الجلسة المرسل للبورصة 16 ديسمبر.