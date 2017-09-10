مجلس إدارة المصرية يوافق على العلامة التجارية الجديدة‎

المال – خاص : وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، المنعقد يوم الخميس الماضى، على مقترح مشروع العلامة التجارية الجديدة للشركة، على أن يتم استكمال باقى الإجراءات طبقا للوائح المعمول بها. كما وافق المجلس، وفقا لما ذكره بيان أرسلته الشركة…

المال – خاص :

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، المنعقد يوم الخميس الماضى، على مقترح مشروع العلامة التجارية الجديدة للشركة، على أن يتم استكمال باقى الإجراءات طبقا للوائح المعمول بها.

كما وافق المجلس، وفقا لما ذكره بيان أرسلته الشركة لإدارة البورصة المصرية، على تعيين المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله، نائبا للرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين، والمهندس محمد حسن أحمد أبو طالب، بوظيفة نائب للرئيس التنفيذى للشئون التجارية، اعتبارا من يوم 7 سبتمبر الجارى.

وكانت الشركة قد أطلقت علامة تجارية جديدة تحمل اللونين البنفسجى والفوشيا تحت عدة شعارات منها ” إحنا أكتر حد عارفاك “، استعدادا لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية .

ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى : القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا “g 4”.