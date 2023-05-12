مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» يفوض رئيسها التنفيذي في إجراءات طرح 10% إضافية بالبورصة

وافق مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات أمس الخميس على تفويض الرئيس التنفيذي محمد نصر الدين للسير في إجراءات طرح 10% إضافية من رأسمالها في البورصة المصرية.

وقالت الشركة بحسب بيان إفصاح لبورصة لندن إنه تم توقيع مذكرة المعلومات الخاصة بعملية الطرح المرتقبة، بحسب إفصاح الشركة لبورصة لندن اليوم.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “المال” أن تغطية الطرح الخاص لحصة إضافية من المصرية للاتصالات بلغت نحو 4 مرات، في الصفقة التي تمت مساء أمس الخميس.

كانت “المال” قد كشفت أيضا أن مجموعة مستثمرين من بينهم مؤسسات دولية هي الأقرب للاستحواذ على حصة تقدر بـ 9.5% من شركة المصرية للاتصالات.

وأضافت المصادر أن الصفقة التي ستتم وفقًا لآلية الـ Book Building ستشهد قيام الحكومة بتحديد حصص كل مستثمر على حدة، ولن تكون على أساس تناسبي، مثلما حدث في طرح الحصة الاضافية لشركة الشرقية للدخان.

ومن المعروف أن آلية «book building »، تلجأ إليها بنوك الاستثمار، لبيع حصص أقلية بالشركات لا يمكن أن تجتذب المستثمرين الرئيسيين، الذين يسعون للاستحواذ على حصص حاكمة، وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب فى الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعرى معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها.