مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح يجتمع الأحد لتشكيل اللجان

علمت “المال” أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح الجديد سيعقد اجتماع الأحد المقبل هو الثاني له وتم خلال الاجتماع الأول تشكيل أعضاء هيئة المكتب للدورة الجديدة الممتدة لأربع سنوات من 2023 وحتى 2027 .

وكشف أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح لـ “المال” عن الاجتماع المقرر عقده الأحد المقبل سيكون على رأس جدول أعماله عدد من المواضيع بهدف اتخاذها وحسمها .

وأضاف أن أبرز تلك الموضوعات هو تشكيل اللجان الخاصة بالغرفة وتوزيعها على بعض أعضاء المجلس ، لافتاً إلى أن أبرز تلك الجان هي لجان المتابعة وشئون العاملين .

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح أنه سيتم طرح مشاركة الغرفة اللاحقة فى المعارض والشوادر التى يتم تجهيزها بالمشاركة مع بعض الجهات لتنظيم آلية العمل بها خلال الفترة القادمة .

و من المقرر أن تشهد الدورة الجديدة إنشاء عدد من الشعب الجديدة فى بعض القطاعات التى لم تكن موجودة من قبل مثل شعبة الصيادلة وشعبة للمقاولات وشعبة أكسسوارات المحمول وغيرها .

وكانت التشكيلة الجديدة لهيئة المكتب للغرفة التجارية بمحافظة مطروح قد أسفرت عن فوز مختار جبريل كرئيساً لمجلس إدارة الغرفة التجارية والدكتور حسن عبدالمقصود ريزة نائباً أول وصلاح فايز نائباً ثانى لرئيس الغرفة .

كما أسفرت التشكيلة الجديدة عن فوز ممدوح منصور خوير بمنصب سكرتير عام الغرفة وسليمان على عبد الواحد بمنصب أمين للصندوق ومحمد حسن امين صندوق مساعد .

وتولى عضوية مجلس الأدارة كل من جمال حماد وفضل جمعة وأحمد الدسوقى ومنعم كويلة ومجدي أبوشليف وعبدالله عبدالكريم وحمدالله ميهوب وعزمي كيلاني.