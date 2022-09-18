مجلس إدارة الإسكندرية للخدمات الطبية يجتمع اليوم لإبداء الرأي في عرض شراء «تواصل - لايم فست»

أعلنت شركة «الإسكندرية للخدمات الطبية –المركز الطبى الجديد» عن انعقاد مجلس إدارتها اليوم الأحد لإبداء الرأي في مدى جدوى عرض الشراء الإجباري لأسهم الشركة المقدم من شركة لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية وشركة تواصل هولدينجز للاستثمارات المالية ونتائجة.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات التداول اليوم إن اجتماع المجلس سيبحث أهمية العرض للشركة والمساهمين والعاملين بها.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في وقت سابق على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من تحالف «لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية» و تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية، للاستحواذ على 74.08% من أسهم الإسكندرية للخدمات الطبية.

ويتولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني لصالح تحالف لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية وتواصل هولدنجز للاستثمارات المالية.

يُذكر أن «تواصل هولدينجز» تقدمت فى 17 فبراير 2021 بعرض استحواذ على كامل الأسهم بمتوسط سعر قدره 38.09 جنيه للسهم، ثم رفعته فى يونيو من العام ذاته مع دخول منافسين جدد إلى 52 جنيها قبل تعديله مرة أخرى بالسعر الحالى.

ويبلغ رأسمال «الإسكندرية للخدمات الطبية» حاليا 124.5 مليون جنيه موزعا على 15.5 مليون سهم بقيمة اسمية 8 جنيهات للورقة المالية، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى ، بين بنك أبوظبى التجارى 51.5% و«تواصل هولدنج للاستثمارات المالية» 25.9% و9.8% للمستثمر تامر عبد الله، والباقى أسهم حرة للتداول فى البورصة المصرية.