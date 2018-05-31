مجلس إدارة الأهلي يعتمد عقد الرعاية مقابل نصف مليار جنيه

المال- خاص اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الخميس، عقد الرعاية الجديد.وكانت إدارة النادي قد نجحت في مضاعفة عقد الرعاية، بعدما حصلت شركة «صِلَة» الرياضية على حقوق رعاية النادي لمدة ٤ سنوات قادمة، مقابل نصف مليار جنيه.وجاءت هذه الخطوة بعد الدرا

المال- خاص

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الخميس، عقد الرعاية الجديد.

وكانت إدارة النادي قد نجحت في مضاعفة عقد الرعاية، بعدما حصلت شركة «صِلَة» الرياضية على حقوق رعاية النادي لمدة ٤ سنوات قادمة، مقابل نصف مليار جنيه.

وجاءت هذه الخطوة بعد الدراسة التسويقية الكاملة التي قام بها مجلس الإدارة، خلال الفترة الماضية، وتم على أثرها طرح كراسة الشروط، دون أن تشمل حقوق البث.

يذكر أن جلسة البت المالي التي عُقدت أمس الأول، الأربعاء، شهدت حضور، ممثلا عن النادي، كلٌ مِن خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد جابر مدير المشتريات، وعصام سراج الدين مدير التسويق، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.

جدير بالذكر أن عقد الرعاية السابق كان يقضي بحصول الأهلي على 231 مليون جنيه