مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية يناقش دورها في دعم صناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال

عقد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية اجتماعه الدورى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق بمقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة بعد اكتماله وبحضور جميع أعضاء المجلس لمناقشة دور الجامعة فى دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال من خلال البرامج الدراسية والبحثية التى تقدمها الجامعة لطلابها.

وقد قام المستشار عدلى منصور وأعضاء مجلس الأمناء بجولة بالحرم الجامعى، حيث أشاد الحضور بما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- المؤسس للجامعة- بتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية للتعليم وتجهيزات المعامل المطلوبة للعملية التعليمية والبحث العلمى بالجامعة.

وأشاد مجلس الأمناء بأهمية موقع الجامعة فى قلب مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل مجتمعًا معلوماتيًا متكاملًا بما تحتويه من مراكز للتدريب والبحوث، ومقار للشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات ، وهو ما يتيح لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة التفاعل مع كافة عناصر المنظومة المعلوماتية المتطورة.

وفى مستهل الاجتماع؛ رحب عدلى منصور رئيس مجلس الأمناء بالسادة الأعضاء، مؤكدًا أهمية دور الجامعة فى إعداد كوادر متميزة تسهم فى بناء المجتمع الرقمى تماشيا مع خطة الدولة 2030، التى تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمى فى مجال التكنولوجيا، وتطوير الحلول لكل التحديات المستقبلية التى يشهدها هذا القطاع الهام والحيوي.

من جانبها، قامت ريم بهجت رئيس الجامعة، باستعراض الجهود المبذولة لتفعيل الاتفاقيات الدولية التى أبرمتها الجامعة مع جامعتى “بيردو” و”ميناسوتا”، وكذلك الاتفاقيات الجديدة الجارى إعدادها لتكون جاهزة للتوقيع مع جامعات عالمية أخرى.

وأشارت “بهجت” إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية، لتطوير التعليم المستقبلى لجامعة القرن الواحد والعشرين، لافتة إلى أنه جارٍ العمل والإعداد لعقد عدد من الاتفاقيات الأخرى المماثلة.

وناقش مجلس الأمناء العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، منها البدء فى عدد من التخصصات الجديدة بالجامعة، حيث وافق المجلس على إنشاء مركز لدعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف ربط التعليم والبحث العلمى من جانب مع الواقع العملى للصناعة على الجانب الآخر.

كما وافق المجلس برئاسة عدلى منصور على إضافة منح دراسية جديدة للطلاب ذوى الهمم والطلاب المتفوقين رياضيا.

يذكر أن الجامعة فى عامها الأول نجحت فى جذب الطلبة المتميزين فى مجالاتها الأربعة (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم). وذلك تماشياً مع رؤية ورسالة الجامعة والأهداف الواردة بخطتها الاستراتيجية، بعد أن قامت الجامعة بتنفيذ برنامج للمنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة (منحة السيد رئيس الجمهورية)، والتى استفاد منها نحو 29 طالبا كمنحة كاملة لأوائل الثانوية العامة شاملة المصاريف الدراسية والمعيشة والانتقالات، فضلا عن المنح الجزئية الأخرى للمتفوقين.

وتعمل الجامعة فى عامها الثانى على الاستمرار فى تقديم مِنَح للطلبة بهدف المساهمة فى بناء مجتمع متخصص فى المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير الكفاءات العلمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلى خاصة والإقليمى والعالمى عامة.

هذا ويضم تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، كلا من رأفت هندى نائب رئيس مجلس الأمناء ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، شريف حماد وزير البحث العلمى الأسبق، معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، وإيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية، و عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات سابقًا، و ريم بهجت رئيس الجامعة، وهدى المراغى أستاذ متميز كلية الهندسة جامعة ويندسور بكندا، و سعيد مجاهد الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكريم عوض المدير التنفيذى لشركة أى أف جى هيرميس، و خالد إسماعيل مؤسس ومدير شركة “كى أى انجل” بمصر، ومحمد حمادى الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بمجموعة سكاى بأوروبا.