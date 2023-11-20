مجلس أمناء جامعة الإسكندرية يناقش الاحتياجات السنوية للعام المالي 2024-2025  

عقد مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، اجتماعه برئاسة محمد فتحي أبو النصر أمين عام الجامعة، واستعرض قرارات مجلس الجامعة المنعقد في 31 أكتوبر 2023، والتي تضمنت الموافقة علي صرف العلاوة الاستثنائية وقيمتها 300 جنيه، والتي تأتي تماشياً مع القرارات الحالية للتصدي لغلاء المعيشة، ويستفيد منها المتعاقدون والعمالة اليومية على الصناديق الخاصة بالجامعة.

كما استعرض الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023-2024 وكذلك استعرض المجلس قرارات لجنة الموارد البشرية التي انعقدت في 24 أكتوبر 2023، والتي تضمنت المبادىء العامة لإجراءات نقل العاملين من خارج الجامعة، وإجراءات النقل الداخلى.

وناقش المجلس سبل تطوير العمل الإدارى، خاصة فى مجال الموارد البشرية بهدف دفع عجلة العمل بصورة تخلو من أية معوقات إدارية، وبصورة تتواكب مع ما تشهده النواحى الأكاديمية من تطور متميز.

كما تم بحث آليات إعداد خطة الإحتياجات السنوية للعام المالي 2024-2025، فضلاً عن بحث سبل تحديث قواعد البيانات بين وحدات الجامعة المختلفة ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالجامعة.