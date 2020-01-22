مجلس أمناء برج العرب يحصل على ترخيص 200 سيارة أجرة إضافية لخدمة سكان المدينة

نجح مجلس أمناء برج العرب الجديدة فى الحصول على الموافقات اللازمة من محافظة الإسكندرية ، لترخيص عدد من سيارات الأجرة الإضافية للعمل بنطاق المدينة ، بعد نجاحه فى ترخيص نحو 150 سيارة خلال الفترة الماضية.

وتأتى موافقة محافظة الإسكندرية على مطلب مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة بعد أن قام بمخاطبتها رسمياً ، وصدرت الموافقة من المحافظة لترخيص سيارات الأجرة الإضافية ، للعمل بنطاق المدينة فى ضوء وجود إقبال من بعض المواطنين لترخيص سيارات جديدة.

وقال الدكتور عبد الفتاح عبد الغنى ، رئيس مجلس أمناء المدينة ، أن المجلس حصل خطاب بموافقة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية السابق ، قبيل ترك منصبه على ترخيص عدد من سيارات الأجرة الجديدة يصل عددها إلى نحو 200 سيارة .

وأضاف لـ ” المال ” أن سيارت الأجرة الجديدة التى يعمل المجلس على الحصول على الموافقات اللازمة لتشغيلها تشمل 200 سيارة ستتنوع بين سيارت الفان حمولة 7 راكب ، بجانب تراخيص التاكسى بهدف توفير وسائل نقل متنوعة للمواطنين .

وأوضح أن التفكير فى طرح السيارات الجديدة يأتى بعد نجاح مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، الحصول على الموافقات اللازمة لترخيص نحو 150 سيارة متنوعة من سيارت الأجرة ، تم الانتهاء من ترخيصها بالفعل بدأت العمل فى نطاق المدينة .

وأشار إلى أن الغرض من طرح تلك التراخيص ، حل أزمة النقل بالمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار مركبات التوكتوك بداخلها ، والتى لا يحمل بعضها تراخيص وينتج عنها بعض الظواهر الإجرامية كالاغتصاب والتحرش والخطف والسرقة وخلافه .

وكان مجلس أمناء برج العرب الجديدة ، قد تعاقد قبل ما يزيد عن عام على شراء عدد من الأتوبيسات الجديدة ، لتشغيلها ضمن خطته للنهوض بمنظومة النقل بالمدينة .

وتم شراء الأتوبيسات الجديدة من نوع مرسيدس ويبلغ عددها 5 ، و تم تسلمها وبدء تشغيلها لخدمة سكان المدينة .

وقد بلغت تكلفة تلك الأتوبيسات نحو 5 ملايين جنيه وتم تدبيرها وتمويلها بالكامل من ميزانية المجلس بهدف تحسين منظومة النقل بالمدينة ورفع كفاءتها ، للقضاء على عشوائية بعض وسائل الانتقال غير المنظمة بداخلها.