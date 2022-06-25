مجلس أمناء بدر: الاهتمام بالأنشطة الرياضية ضروري لدعم المواهب واستثمار طاقات الشباب

شدد مجلس أمناء مدينة بدر برئاسة المهندس بهاء العادلي، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية لدعم المواهب واستثمار طاقات الشباب، الأمر الذي يساعد على تعزيز حركة التنمية في المجتمع، خاصة أن تحسين النمط الصحي للمواطنين أحد أهداف التنمية المستدامة، ويتم من خلال نشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع.

جاء ذلك خلال إطلاق دوري كرة القدم لصيف 2022 بمدينة بدر، بحضور المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، ومحمد الزعيم أمين حزب مستقبل وطن بالمدينة.

وقال المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس أمناء بدر، في بيان اليوم إن انطلاق ماراثون المسابقات الرياضية بمدينة بدر خلال الإجازة الصيفية يستهدف دعم المواهب من مختلف الفئات العمرية، واستثمار طاقات الشباب في الأنشطة العائدة بالنفع على تنمية المجتمع.

وكشف «العادلي»، عن أن مجلس الأمناء بصدد تنظيم 4 مسابقات رياضية و ثقافية و فنية و دينية خلال الصيف الحالي، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء الشخصية المتوازنة للشباب خاصة النشء الجديد من خلال إتاحة الظروف المواتية لاكتشاف وتطوير مواهبهم، وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسئولية وتنمية قيمة البذل والعطاء.

وأضاف أن مجلس الأمناء بصدد إعداد برنامج متكامل لدعم ورعاية الشباب الموهوبين بالمدينة و إبراز إبداعهم على المستويين الداخلي والخارجي، مما يسهم في بناء جيل رياضي يتحلى بالموهبة و الابتكار مصحوبا بالخلق الرفيع و السلوك المثالي.

وأوضح أسامة حجاب، وكيل مجلس الأمناء، أن دوري كرة القدم للناشئين شهد إقبالا كبيرا ، إذ شارك في هذه المسابقة 376 من أبناء سكان المدينة قبل إغلاق باب الاشتراك.

وأشار إلى مشاركة 47 فريقاً من أبناء سكان المدينة تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 14 سنة في مسابقة كرة القدم، على أن يتم توزيع جوائز على الفائزين في ختام المسابقة، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء كرم عدداً من الأبطال الرياضيين بالمدينة و في مقدمتهم بطلة التحدي بسملة أيمن العطار.

وكشف عن مشاركة عدد من الاكاديميات الرياضية في مسابقة كرة القدم في مقدمتها كاتالونيا و سيدني و بايونيرز، لافتاً إلى أن هذه المسابقة تهدف إلى صقل طاقات ومواهب الطلاب وتوظيف هده الطاقات فيما هو نافع ومثمر.

وأكد حجاب ، أن الأنشطة الرياضية التي ينظمها مجلس الأمناء من شأنها تزويد الشباب بمهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من أبناء سكان المدينة لممارسة النشاط الرياضي لتحقيق وإشباع ميولهم في ممارسة هذه الأنشطة المفيدة، التي ترمي إلى الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ بما يؤدي إلى حسن استغلالها، تقوية الصلات الحميدة بين الشباب.

وأشاد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية و مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة لتكثيف الأنشطة الرياضية و تنظيم مسابقات الألعاب الجماعية وأهمها كرة القدم، إضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الشباب.

وأضاف أن مسابقة كرة القدم للناشئين التي تم افتتاحها هذا الأسبوع تستهدف رعاية الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.