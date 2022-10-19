مجلس أمناء أكتوبر يناقش دراسة تطوير المناطق الصناعية ويضع خطة لتنفيذها

استعرض مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر خلال جلسة انعقاده الشهرية، بمقر الجهاز التنفيذي لمدينة السادس من أكتوبر دراسة تطوير المناطق الصناعية بالمدينة والتي تم الانتهاء منها بالتعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر والجهات المعنية.

حضر الاجتماع المهندس عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذي للمدينة ومحمود برعى رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد خيس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر ووكيل مجلس الأمناء وكافة أعضاء مجلس الأمناء والقيادات التنفيذية بالمدينة وممثلى الجهات المعنية.

وكشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر ووكيل مجلس أمناء المدينة عن ملامح تلك الدراسة والتي انتهت بوضع خطة متكاملة لعملية التطوير كى تتوافق المناطق الصناعية مع كافة المعايير العالمية وتٌصبح مناطق تحقق مفهوم المدن الصناعية المستدامة.

وأكد خميس، أنه يجرى الآن التجهيز لوضع خطة تنفيذية لبنود الدراسة والتي بموجبها تم الاتفاق على تركيب 18 بوابة إلكترونية لمداخل ومخارج المدينة بأنظمة مراقبة حديثة، والتحكم في مراقبة كافة المناطق الصناعية لمنع سيارات نقل المخلفات من تجاوزات إلقائها في غيرالأماكن المخصصة لها.. علاوة على فصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية والتعاقد مع شركات أنظمة كاميرات مراقبة وشركات أخرى للأمن الداخلى والخارجى بالمدينة بحيث يكون كل مصنع مسئول فقط عن تأمين محيطه الداخلى، وشركات أخرى للنظافة والتشجير واللاندسكيب ، ويتم إحكام الرقابة على الداخل والخارج للمدينة.

وأضاف أنه تم اختيار مدينة السادس من أكتوبر لتُصبح “مدينة خضراء” وهى أولى المدن الصناعية الجديدة التي يتم اختيارها تمهيدا لتطبيق ذلك على باقى المدن الأخرى.