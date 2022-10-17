مجلة «The Global Economics» البريطانية تمنح أورنچ لقب أفضل شركة محمول في مصر

توَّجت مجلة “ذي جلوبال إيكونوميكس” The Global Economics البريطانية، شركة أورنچ مصر بلقب أفضل شركة محمول في مصر Best Mobile Operator لعام 2022، وذلك عن اختياراتها الشركات المتفوقة في فئة قطاع التكنولوجيا، لتنضمّ بذلك إلى نخبة من الشركات العالمية التي تم اختيارها للحصول على اللقب السنوي المرموق للمجلة في منتدى “The Global Economics Awards” في قطاعات مختلفة، مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والطاقة والنقل والضيافة والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتمنح “The Global Economics Awards” اللقب للشركات بناء على تاريخها في القطاع الذي تعمل به وكفاءتها وقوتها الحالية وقدراتها المستقبلية، وتستهدف بشكل رئيسي تسليط الضوء على الشركات الرئيسية الواعدة في كل قطاع والاحتفاء بإنجازاتها.

وتم اختيار أورنچ مصر للفوز بلقب أفضل شركة محمول في مصر بناء على عدة معايير تدقق فيها الجنة المتخصصة، ولا تتوقف فحسب على القدرة المالية والقوة المؤسسة والمستقبل الواعد، بل تعتمد أيضًا على بيئة وثقافة العمل داخل الشركة، ومركزها الاقتصادي إقليميًّا وعالميًّا، ومدى الموثوقية والمصداقية التي تتمتع بها بين جمهور العملاء ومجتمع الأعمال.

ويعدّ اللقب بمثابة شهادة ثقة لشركة أورنچ بين مؤسسات الأعمال الدولية، وتأكيد لجدارتها ومهنيتها وعملها وفقًا للمعايير الدولية المهنية الأرقى في قطاعها، وكونها الأفضل في مجال عملها.