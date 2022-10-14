مجلة «PLOS Biology» تدرج 13 باحثا من جامعة قناة السويس ضمن أفضل علماء العالم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حصول ثلاثة عشر باحثًا من جامعة قناة السويس ضمن أعلى باحثي العالم استشهادًا من بين 680 عالمًا مصريًّا، وفقًا لدراسة المجلة الدولية PLOS Biology 2022، والتى أجراها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية، وشملت أكثر من 200 ألف عالم في 22 مجالًا من 150 دولة، واعتمادًا على قاعدة بيانات “Scopus”.

وأضاف رئيس الجامعة أن القائمة تضم أساتذة وأعضاء هيئة تدريس ذوي قدرات بحثية فائقة بمجالات مختلفة؛ وهم: الدكتور محمد عبد الدايم بكلية الطب البيطرى، والدكتور عبد العظيم الجمال بكلية الطب البيطري، والدكتور عبد العليم السعدني بكلية الحاسبات والمعلومات،

والدكتور ناصر مصطفى بكلية العلوم قسم الكيمياء، والدكتور جمال المصري بكلية الزراعة قسم الهندسة الزراعية، والدكتور أحمد الشامي بكلية العلوم قسم الفيزياء،

والدكتور فريد طنطاوي بكلية العلوم قسم الفيزياء، والدكتورة نهلة الشناوي بكلية العلوم قسم علم الحيوان، والدكتور ياسر محمد مصطفى بكلية الصيدلة،

والدكتور صلاح مصيلحى علي بكلية الطب البيطرى، والدكتور سعيد نوار بكلية الزراعة، والدكتور عمرو القلش بكلية العلوم قسم نبات، والدكتورة سوسن زيتون بكلية الصيدلة.

وتابع مندور أن هذا الإنجاز يؤكد تبنّي الجامعة الاهتمام بالجانب البحثي والأكاديمي، وتعزيزه من خلال زيادة عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات العلمية المصنَّفة دوليًّا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

من جانبه حرص الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على تهنئة العلماء والباحثين من أبناء جامعة قناة السويس الذين شملتهم هذه القائمة،

لافتًا إلى أهمية ما تقدمه الجامعات والمراكز البحثية لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة بفضل جهود باحثيها، لها مكانة مرموقة في منظومة البحث العلمي بمصر.

وأوضحت الدكتورة سحر الشطورى، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، أن جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة، تصدر تصنيفها، كل عام،

ويتضمن قائمة بأسماء أعلى 2% من الباحثين في العالم بمختلف التخصصات، وتعتمد القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين، وتقوم على عدة مؤشرات؛ منها: الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومعامل هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومعامل هيرش المعدل لقياس التأليف المشترك.