مجلة "LUXlife" تمنح النساجون الشرقيون أفضل مُنتِج للسجاد الفندقي خلال 2023

حصدت مجموعة النساجون الشرقيون، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج السجاد والموكيت والمواد الخام، جائزة “أفضل مُنتِج للسجاد والموكيت الفندقي” المرموقة في جوائز الضيافة (Hospitality Awards) 2023 التي تمنحها مجلة “LUXlife”، وذلك لتميز المجموعة في قطاع الضيافة، الأمر الذي يعكس سعيها الدائم للابتكار؛ إلى جانب أدائها المتميز ومدى رضا عملائها عن منتجاتها في قطاع الضيافة عالميًا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن النساجون الشرقيون للسجاد.

وتعد “جوائز الضيافة” حدثًا عالميًا بارزًا تنظمه مجلة “LUXlife” سنويًا للاحتفاء بأفضل المساهمين الفاعلين في قطاع الضيافة عالميًا.

وتكرِّم الجوائز في نسختها الثامنة هذا العام أفضل الشركات والمتخصصين الذين أظهروا إبداعًا غير مسبوق بمعايير عالية وقدرة على التكيف والالتزام في مجالات تخصصهم بقطاع الضيافة.

قال البيان: برهنت النساجون الشرقيون، من خلال التزامها بالمعايير العالية التي تتطلبها هذه الصناعة، على إبداعها عبر مواءمة منتجاتها وممارساتها مع تلك المتطلبات سريعة التغير، وذلك من خلال شركة النساجون الشرقيون هوسبيتالتي (Oriental Weavers Hospitality) التي تعد الذراع المتخصص لمجموعة النساجون الشرقيون على مدار العشرين عامًا الماضية لإنتاج أجود أنواع موكيت الأكسمنستر لأكبر سلاسل الفنادق في العالم ومنها فور سيزونز، وماريوت، وهيلتون وغيرها”.

ذكرت النساجون الشرقيون انها تبنت توجهًا صديقًا للبيئة من خلال تقديم منتجات سجاد وموكيت مستدامة تراعي المعايير البيئية، وذلك لتلبية احتياجات المسافرين الذين يولون الممارسات الخضراء أولوية كبرى عند اختيار إقاماتهم.

وقد حصدت النساجون الشرقيون العديد من الجوائز التي تبرهن على التزامها الراسخ بالاستدامة، كان آخرها جائزة “أفضل مجموعة خضراء” في معرض دوموتكس الذي أقيم بمدينة هانوفر الألمانية مطلع هذا العام، مما يعكس تفاني النساجون الشرقيون وسعيها الدائم لخفض الأثر البيئي.